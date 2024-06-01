Дмитрий Миляев поздравил туляков с Международным днем защиты детей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

— Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети — самое дорогое, что у нас есть. Мы должны беречь их и делать все, чтобы у них было по-настоящему счастливое детство, чтобы они могли радоваться жизни, расти здоровыми, умными и счастливыми.

За последние годы при содействии федеральных органов власти, общественных организаций и социально ответственного бизнеса нам удалось достичь 100%-ной доступности дошкольного образования — ликвидирована очередь в детские сады, открыты новые школы и центры поддержки одаренных детей.

Объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Год семьи — хорошая возможность продолжить и усилить эту работу.

Уверен, вместе у нас все получится. Желаю всем крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия!