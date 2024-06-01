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Проживающие в аварийном фонде семьи участников СВО смогут получить сертификаты на улучшение жилищных условий
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Проживающие в аварийном фонде семьи участников СВО смогут получить сертификаты на улучшение жилищных условий

Такой указ анонсировал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Накануне врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». Мероприятие приурочено к первой годовщине со дня основания Фонда в регионе.

Дмитрий Миляев осмотрел новые помещения, побеседовал с социальными координаторами и их подопечными.

Руководитель Тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко рассказала, что сейчас филиал помогает порядка 3000 ветеранов СВО, вдов и матерей. За минувший год отработано более 2200 обращений. Отделения Фонда есть во всех муниципалитетах региона.

Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область — один из лидеров по количеству мер поддержки участников СВО и членов их семей — их у нас 64.

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— Это и выплаты, и социальная, психологическая, правовая помощь в самых разных жизненных ситуациях. Мы постоянно развиваем эту систему, прислушиваясь к пожеланиям самих бойцов и их близких. Обратная связь очень важна: она позволяет понять, в чем необходимо скорректировать работу, какие новые меры поддержки необходимы. Важно, чтобы помощь доходила до каждой семьи — без волокиты и бюрократии.

Он отметил, что сейчас в регионе уже действуют две меры поддержки в улучшении жилищных условий: предоставление жилищных сертификатов участникам СВО, состоящим на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся или как молодая семья.

— Скоро возможность получить сертификат на улучшение жилищных условий появится также у проживающих в аварийном фонде. Такие просьбы поступали к нам от семей военнослужащих. Соответствующий указ будет подписан мной уже в ближайшее время, — сказал Дмитрий Миляев.

На встрече шла речь о реализации в регионе проекта «Время Героев 71», созданном по поручению Президента РФ Владимира Путина.

— Мы тесно взаимодействуем с фондом «Защитники Отечества», который помогает демобилизованным военнослужащим адаптироваться, приобрести новые навыки и трудоустроиться. Совместно с Фондом мы продолжим делать все возможное, чтобы наши ребята, вернувшиеся с фронта, могли получить дополнительное образование, освоить новые специальности, повысить квалификацию, войти в кадровый резерв правительства. Чтобы они чувствовали себя нужными на родной земле и могли реализовать здесь свой потенциал, — сказал Дмитрий Миляев.

Социальные координаторы рассказали Дмитрию Миляеву о своей работе. Врио губернатора поблагодарил их за самоотдачу и отметил, что их непростая работа требует особой чуткости, душевности, человечности, и при этом должна быть максимально эффективной.

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Анна Домченко рассказала о механизме работы с подопечными, который был выстроен в течение первого года работы.

— На этапе знакомства мы ведем первичный опрос и составляем социальный портрет ветерана СВО и членов его семьи. Выявляем реальные потребности человека и совместно разрабатываем индивидуальный план сопровождения, «маршрут помощи», нацеленный на поддержание качественного уровня жизни, — сказала Анна Домченко.

Ветераны СВО поделились историями о службе и поблагодарили Алексея Дюмина, а также правительство области и Фонд за всестороннюю помощь.

Дмитрий Миляев отметил, что задача правительства региона и Фонда «Защитники Отечества» — уделить максимальное внимание ветеранам СВО и их семьям.

— Мы делаем и будем делать все, что в наших силах. В наших планах — открытие специализированного многофункционального центра, где военнослужащие и их семьи смогут в режиме единого окна получить все услуги, связанные с выплатами и другими мерами поддержки, — сказал Дмитрий Миляев.

Также врио губернатора сообщил, что в регионе будут благоустроены памятные места, посвященные участникам СВО.

Анна Домченко передала Дмитрию Миляеву книгу, изданную Фондом «Защитники Отечества» «Жизнь за други своя», в которую вошли воспоминания и стихи участников СВО.

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