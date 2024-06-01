Проживающие в аварийном фонде семьи участников СВО смогут получить сертификаты на улучшение жилищных условий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил региональный филиал Фонда «Защитники Отечества». Мероприятие приурочено к первой годовщине со дня основания Фонда в регионе.

Дмитрий Миляев осмотрел новые помещения, побеседовал с социальными координаторами и их подопечными.

Руководитель Тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» Анна Домченко рассказала, что сейчас филиал помогает порядка 3000 ветеранов СВО, вдов и матерей. За минувший год отработано более 2200 обращений. Отделения Фонда есть во всех муниципалитетах региона.

Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область — один из лидеров по количеству мер поддержки участников СВО и членов их семей — их у нас 64.

— Это и выплаты, и социальная, психологическая, правовая помощь в самых разных жизненных ситуациях. Мы постоянно развиваем эту систему, прислушиваясь к пожеланиям самих бойцов и их близких. Обратная связь очень важна: она позволяет понять, в чем необходимо скорректировать работу, какие новые меры поддержки необходимы. Важно, чтобы помощь доходила до каждой семьи — без волокиты и бюрократии.

Он отметил, что сейчас в регионе уже действуют две меры поддержки в улучшении жилищных условий: предоставление жилищных сертификатов участникам СВО, состоящим на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся или как молодая семья.

— Скоро возможность получить сертификат на улучшение жилищных условий появится также у проживающих в аварийном фонде. Такие просьбы поступали к нам от семей военнослужащих. Соответствующий указ будет подписан мной уже в ближайшее время, — сказал Дмитрий Миляев.

На встрече шла речь о реализации в регионе проекта «Время Героев 71», созданном по поручению Президента РФ Владимира Путина.

— Мы тесно взаимодействуем с фондом «Защитники Отечества», который помогает демобилизованным военнослужащим адаптироваться, приобрести новые навыки и трудоустроиться. Совместно с Фондом мы продолжим делать все возможное, чтобы наши ребята, вернувшиеся с фронта, могли получить дополнительное образование, освоить новые специальности, повысить квалификацию, войти в кадровый резерв правительства. Чтобы они чувствовали себя нужными на родной земле и могли реализовать здесь свой потенциал, — сказал Дмитрий Миляев.

Социальные координаторы рассказали Дмитрию Миляеву о своей работе. Врио губернатора поблагодарил их за самоотдачу и отметил, что их непростая работа требует особой чуткости, душевности, человечности, и при этом должна быть максимально эффективной.

Анна Домченко рассказала о механизме работы с подопечными, который был выстроен в течение первого года работы.

— На этапе знакомства мы ведем первичный опрос и составляем социальный портрет ветерана СВО и членов его семьи. Выявляем реальные потребности человека и совместно разрабатываем индивидуальный план сопровождения, «маршрут помощи», нацеленный на поддержание качественного уровня жизни, — сказала Анна Домченко.

Ветераны СВО поделились историями о службе и поблагодарили Алексея Дюмина, а также правительство области и Фонд за всестороннюю помощь.

Дмитрий Миляев отметил, что задача правительства региона и Фонда «Защитники Отечества» — уделить максимальное внимание ветеранам СВО и их семьям.

— Мы делаем и будем делать все, что в наших силах. В наших планах — открытие специализированного многофункционального центра, где военнослужащие и их семьи смогут в режиме единого окна получить все услуги, связанные с выплатами и другими мерами поддержки, — сказал Дмитрий Миляев.

Также врио губернатора сообщил, что в регионе будут благоустроены памятные места, посвященные участникам СВО.

Анна Домченко передала Дмитрию Миляеву книгу, изданную Фондом «Защитники Отечества» «Жизнь за други своя», в которую вошли воспоминания и стихи участников СВО.