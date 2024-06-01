Июнь в Центральной России окажется теплее нормы

Фото Алексея Пирязева.

Синоптики погодного центра «Фобос» рассказали, чего ждать от первого летнего месяца.

В Центральной России июнь стартует аномально жаркой погодой с локальными грозовыми ливнями и высокой вероятностью града. В первые выходные лета температура воздуха ожидается в пределах +26…+31°.

По прогнозам синоптиков, с началом новой недели жара ослабеет, но температура будет выше климатической нормы и составит +22…+27°.

— В конце рабочей недели понижение температуры продолжится, и до середины июня она продержится в пределах +18…+23°. Это будет самый прохладный период месяца.

Затем потеплеет до +20…+25°, а преобладающая температура в третьей декаде июня ожидается около +22…+27°. В целом средняя температура первого летнего месяца превысит климатическую норму на 1,0–1,5°, — говорят метеорологи.

Ожидается, что больше половины всех дождей пройдет в первой декаде месяца.