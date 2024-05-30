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Тульский минтранс ответил на пост пользователя Myslo о «двойных стандартах»

Тульский минтранс ответил на пост пользователя Myslo о «двойных стандартах»

Публикуем официальный комментарий ведомства.

Сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области  прокомментировали новый блог нашего постоянного читателя и активного пользователя economist, посвящённый ситуации со стоимостью проезда по маршруту «Дубна – Тула». Полный комментарий выглядит так:

«Коммерческий межмуниципальный маршрут №175К «Дубна-Тула» обслуживает ООО «Алексинское ПАТП».  Бывшим руководителем транспортной компании была повышена стоимость проезда по маршруту № 175К «Дубна-Тула». С 25.05.2024 новым руководством установлены тарифы на уровне предыдущих значений.

Также перевозчиком с руководством автостанцией заключен договор на типовых условиях. Билеты пассажиры могут приобрести в кассах автостанции и онлайн. По маршруту №  175 «Дубна – Тула» транспортное обслуживание осуществляет ООО «Тульская ТК» в рамках заключенного государственного контракта.

Расчетная начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) рассчитывается в соответствии с приказом Минтранса России от 20.10.2021 № 351. Однако фактическая стоимость перевозок не превышает размер доведенных лимитов из бюджета Тульской области и составляет 51% от НМЦК.

Также перечень показателей и величина коэффициентов, применяемых при расчете НМЦК, в том числе «коэффициента, учитывающего расходы на оплату услуг автовокзалов и автостанций», предусмотрены приказом и являются обязательными. Ситуация по организации качественного транспортного обслуживания по данному направлению держится на контроле».

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вчера, в 21:21 −2
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