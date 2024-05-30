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В Веневе бродячая собака покусала ребёнка: родители получат компенсацию
Фото из архива Myslo

В Веневе бродячая собака покусала ребёнка: родители получат компенсацию

Ответчиком по гражданскому делу выступили местные чиновники.

Веневский суд рассмотрел иск районного прокурора, который потребовал от администрации Веневского района компенсировать моральный вред родителям двухлетней девочки, которую покусала бездомная собака.

Всё произошло 11 сентября прошлого года – малышка вместе с матерью находилась рядом с ТЦ «Веневский». Неподалёку на газоне лежала бродячая собака. Девочка держала в руках цветок и махнула им в сторону животного. Собака бросилась на ребёнка, сбила с ног и укусила за щеку.

В иске говорится, что эта ситуация причинила девочке не только физическую боль, но и моральные страдания, негативно отразилась на психологическом состоянии. Прокурор отметил, что на администрацию возложены функции по организации работы по обращению с бродячими животными.

Суд поддержал доводы прокуратуры – администрация обязана выплатить родителям малышки 25 тысяч рублей. На рассмотрении находятся ещё два аналогичных дела, по ним проводятся судмедэкспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью.

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Фотограф:
вчера, в 20:47 +3
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Место
Тульская областьВенев

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