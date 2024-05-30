В Веневе бродячая собака покусала ребёнка: родители получат компенсацию

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Веневский суд рассмотрел иск районного прокурора, который потребовал от администрации Веневского района компенсировать моральный вред родителям двухлетней девочки, которую покусала бездомная собака.

Всё произошло 11 сентября прошлого года – малышка вместе с матерью находилась рядом с ТЦ «Веневский». Неподалёку на газоне лежала бродячая собака. Девочка держала в руках цветок и махнула им в сторону животного. Собака бросилась на ребёнка, сбила с ног и укусила за щеку.

В иске говорится, что эта ситуация причинила девочке не только физическую боль, но и моральные страдания, негативно отразилась на психологическом состоянии. Прокурор отметил, что на администрацию возложены функции по организации работы по обращению с бродячими животными.

Суд поддержал доводы прокуратуры – администрация обязана выплатить родителям малышки 25 тысяч рублей. На рассмотрении находятся ещё два аналогичных дела, по ним проводятся судмедэкспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью.