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В Узловой пьяный администратор магазина избил покупателя битой

В Узловой пьяный администратор магазина избил покупателя битой

Потерпевший нарушал общественный порядок и обвиняемый решил расправиться с ним самостоятельно, не вызывая полицию.

В Узловой 24-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 3 декабря 2023 года пьяный обвиняемый, трудившийся администратором в одном из сетевых магазинов, поссорился с покупателем, который нарушал общественный порядок. Администратор решил не вызывать полицию и сам расправился с нарушителем порядка — дважды ударил его бейсбольной битой по ноге.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

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