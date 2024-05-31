Какие дома можно снять в Тульской области на лето: обзор Myslo

Фото: avito.ru

Представляем подборку объявлений для всех, кому душно и жарко в городе!

В прошлый раз мы показали, какие дачи можно приобрести в Туле за полмиллиона рублей. Но покупка фазенды – серьёзный шаг: за ней нужно следить, ремонтировать, поддерживать порядок на участке. Что делать тем, кто хочет провести лето за городом, не обременяя себя лишними хлопотами?

Хороший альтернативный вариант – аренда дачи или дома. Наши основные критерии: состояние «заезжай и живи» и отсутствие юридических проблем. Таких предложений мало – на «Авито» нам удалось отыскать не больше 20 штук. Мы отобрали самые интересные из них. Поехали!

Домик площадью 38 кв. м. в Заокском районе, на берегу Оки, в посёлке активного отдыха «Морошка Life» можно арендовать за 15 тысяч рублей в месяц. Предложение из серии «скромно, но со вкусом» – жильё в формате студии, санузел с душем и два спальных места под потолком.

По словам продавца, возможна аренда с выкупом: «В ежемесячный платёж уже включён выкуп. Вода, электричество, септик – всё заведено и подключено. Приезжайте на тест-драйв, или бесплатное дневное посещение: рыбалка, шашлыки. На территории пляж, детская площадка, баня, ферма и многое другое.

В д. Некрасово в Зареченском округе Тулы сдаются дома, стоящие на общем участке в 15 соток. Площадь дома – 30 кв. м., он оснащён всем необходимым: есть кухонная техника и принадлежности, санузел с душевой кабиной, вай-фай.

На участке – открытый бассейн и все дачные прелести: детская площадка, зона барбекю с мангалом. В доме могут разместиться до четырёх человек: в спальне стоит большая кровать, а в гостиной – раскладной диван. Стоимость месячной аренды – 35 тысяч рублей.

За 52000 рублей в месяц можно позволить себе просторный 100-метровый дом в д. Скобелево. 2 этажа, три комнаты, евроремонт, все коммуникации. Можно разместить семью до 4 человек, а вот с домашними питомцами заселяться нельзя.

Вот что пишет арендодатель: «Сдаю дом на длительный срок от собственника. Есть вся мебель и бытовая техника. «Пятёрочка», «Дикси», «Магнит» и аптеки – в 15 минутах ходьбы, там же – остановка общественного транспорта. Остановка электрички в пяти минутах, вокруг – сосновый лес».

«Сдаётся на сезон живописный природный уголок для летнего дачного отдыха. Территория состоит из двух участков по 6 соток. На одном – дом, беседка, стационарный открытый круглый бассейн, навес и гараж. Между участками проходит дорога СНТ, есть место для парковки. На втором участке – баня, площадка для сборного бассейна, парник и уличный туалет».

Это описание дома, расположенного в СНТ «Рассвет» в Привокзальном районе Тулы. 110 кв. м., два этажа. На первом – большой холл, две комнаты, кухня и туалет с душевой кабиной. На втором – три комнаты. На участках плодовые деревья, кустарники, цветы и грядки. В поселке Новый есть магазин и остановка общественного транспорта. Стоимость аренды – 70 тысяч рублей в месяц.

Самый дорогой вариант нашей подборки – 150-метровый двухэтажный дом в д. Ливенское. В распоряжении жильцов – четыре отдельные спальни, два санузла и большая гостиная. Большой панорамный балкон с видом, до леса и озера – 100 метров.

Рядом есть геологический природный памятник – карстовый провал. До дома проложен новый асфальт, территория закрытая, есть места для четырёх машин. Внутри – современный ремонт, вся необходимая бытовая техника и принадлежности. Дом рассчитан на 10 человек, а снять его можно за 120 тысяч рублей в месяц.

Хотели бы вы перебраться на лето за город, друзья? Делитесь мнениями в комментариях!