Музейное лето в Тульской области: где пройдут фестивали Глинки, Щедрина и Поленова

Один из форматов, в которых работает областная филармония – концерт-экскурсия. Они будут проходить все лето. Запланированы три проекта в таком воплощении – «Неизвестный Толстой», «Дом Романовых и Тульский край» и «Дом дворянского собрания: знакомьтесь!».

– 1 июня – знаковый день. Это юбилей Михаила Ивановича Глинки и юбилей Василия Дмитриевича Поленова, – отметила Елена Руднева. – Хотя мы говорим, что это великий художник, сам Поленов считал себя музыкантом. Поэтому мы будем отмечать 180 лет со дня рождения Василия Дмитриевича до конца года. В течение лета на разных площадках пройдет цикл мероприятий «Поленов. Лето. Музыка»: 1 июня в филиале музея-заповедника В.Д. Поленова «Центр семейной истории» запланирована детская интерактивная программа.

2 июня в музее-заповеднике В.Д. Поленова в локации «Город мастеров» состоится концерт заслуженного артиста России Якова Соловьева (фортепиано) и струнное трио «STRINGS» (заслуженный артист России Степан Якович, скрипка, Ольга Жмаева, альт, Арсений Котляревский, виолончель). 6 июля в Доме дворянского собрания прозвучит музыка, которую любил Василий Дмитриевич Поленов. 10 августа на территории музея-заповедника выступил Андрей Коробейников.

В этом году в России отмечают еще две юбилейные даты: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и 220-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки.

– Меня иногда спрашивают: «Какое отношение имеет Тула к композитору?», – рассуждает Елена Юрьевна. – Да к нему имеет отношение вся Россия! Ведь именно от него пошла русская музыка. Поэтому 1 июня в Тульской областной филармонии откроется выставка из коллекции Российского национального музея музыки и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Среди экспонатов – портреты М. И. Глинки разных лет, его музыкальные рукописи, старинные нотные издания и многое другое. Мультимедийный раздел выставки включает фондовые записи опер М.И. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», его вокальных и инструментальных сочинений, а также цикл радиопередач.

Продолжит юбилейные мероприятия масштабный фестиваль «Глинка-Гала», который пройдет в Туле 19-25 августа. В его программу включено пять событий: концерт симфонического оркестра Донецкой филармонии в Колонном зале Дворянского собрания, встреча музыковеда Ярослава Тимофеева с творческой молодежью «Классика - это класс!» в атриуме Тульского кремля, интерактивная музыкальная программа «Как на эту землю музыка пришла» фольклорного ансамбля «Услада» на Казанской набережной.

На Соборной площади кремля по традиции мы создадим оперный театр под открытым небом. В этом году это будет большой концерт «Глинка-Гала», в котором прозвучат фрагменты самых ярких симфонических и оперных произведений Михаила Глинки и русских композиторов. Для туляков на сцену выйдут солисты Мариинского театра Владимир Ванеев и Анастасия Лиманова, а из Большого приедут Альбина Латипова и Алексей Татаринцев.

7 сентября в Алексине пройдет фестиваль «Алексин Щедрина». В Успенском соборе и ДК выступят хор Московской консерватории и Тульский государственный хор. Тульский филармонический симфонический оркестр исполнит русское фольклорно-симфоническое действо на текст Павла Ершова «Конек-Горбунок». А на открытой сцене выступят артисты Мариинского театра.

8 сентября в Колонном зале Дворянского собрания фестиваль «Алексин Щедрина» продолжится выступлениями солистов Мариинки.

Сам Родион Щедрин, к сожалению, не приедет на фестиваль, но будет присутствовать на нём по видеосвязи.