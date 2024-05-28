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Приставы помогли тулячке взыскать с виновника ДТП 275 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

Приставы помогли тулячке взыскать с виновника ДТП 275 тысяч рублей

Именно в такую сумму суд оценил причинённый женщине моральный вред.

В Туле судебные приставы принудительно взыскали компенсацию морального вреда с виновника ДТП. Поворачивая налево на перекрестке, мужчина не пропустил встречный автомобиль и столкнулся с ним. Пассажирка второй машины получила травмы.

Помимо административного наказания по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, суд обязал водителя выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 275 тысяч рублей. Исполнительный лист был передан в отделение судебных приставов Пролетарского района.

Туляк требование суда проигнорировал, поэтому приставам пришлось взыскать сумму долга с его зарплаты. Моральный вред был полностью возмещён.

 

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сегодня, в 20:50 0
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Тула

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