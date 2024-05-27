В Туле прошёл волейбольный праздник для самых маленьких

Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

Акция «Волейбольный детский сад» прошла в Туле уже в третий раз. В празднике приняли участие воспитанники пяти детских садов, которые занимаются волейболом под руководством профессионального тренера Татьяны Африканской.

Продемонстрировали свои навыки и юные туляки из спорткласса ВК «Тулица» – они начинали знакомиться с волейболом в детском саду и тренируются уже третий год. Их наставник – бывший игрок «Тулицы» Александра Конорева.

Юных волейболистов и их родителей поприветствовал президент ВК «Тулица» Николай Терехов. Он выразил уверенность, что через несколько лет многие из участников этого праздника смогут проявить себя во взрослых командах, а лучшие из лучших обязательно окажутся в «Тулице».

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