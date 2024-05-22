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Суши всё: в Туле суд на месяц закрыл «Хигаси»

Суши всё: в Туле суд на месяц закрыл «Хигаси»

После сообщения о том, что клиент заведения подхватил там инфекцию, в «Хигаси» на пр. Ленина, 80 наведался с проверкой Роспотребнадзор.

Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ИП Каххарова Р.А. — ресторан «Кухня Хигаси» на пр. Ленина, 80. 
 
Установлено, что после сообщения об инфекционном заболевании у посетителя заведения 17 мая сотрудники Роспотребнадзора провели в заведении проверку.

По данным Советского суда, в ходе проверки санитарные врачи выявили множество нарушений в точке общепита. 

  • производственное помещение и оборудование не содержатся в чистоте,
  • найдены тараканы,
  • нет дезинфицирующих средств;
  • нет горячей воды в раковине для мытья рук персонала в санузле,
  • не представлены личные медицинские книжки работников,
  • в обороте просрочка и продукты без маркировки, без информации (икра красная 0,4 кг, сыр 10 кг, икра капеллана 0,5 кг),
  • нет спецмаркировки разделочных досок и ножей,
  • другие нарушения. 

Постановлением суда от 22 мая ИП Каххаров Р.А. признан виновным в совершении правонарушения, деятельность точки общепита «Кухня Хигаси» приостановлена сроком на 30 суток, начиная с 17 мая 2024 года. 
 
Постановление обращено к немедленному исполнению. 
 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке. 

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вчера, в 22:53 +1
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