Суши всё: в Туле суд на месяц закрыл «Хигаси»

После сообщения о том, что клиент заведения подхватил там инфекцию, в «Хигаси» на пр. Ленина, 80 наведался с проверкой Роспотребнадзор.

Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ИП Каххарова Р.А. — ресторан «Кухня Хигаси» на пр. Ленина, 80.



Установлено, что после сообщения об инфекционном заболевании у посетителя заведения 17 мая сотрудники Роспотребнадзора провели в заведении проверку.



По данным Советского суда, в ходе проверки санитарные врачи выявили множество нарушений в точке общепита.

производственное помещение и оборудование не содержатся в чистоте,

найдены тараканы,

нет дезинфицирующих средств;

нет горячей воды в раковине для мытья рук персонала в санузле,

не представлены личные медицинские книжки работников,

в обороте просрочка и продукты без маркировки, без информации (икра красная 0,4 кг, сыр 10 кг, икра капеллана 0,5 кг),

нет спецмаркировки разделочных досок и ножей,

другие нарушения.

Постановлением суда от 22 мая ИП Каххаров Р.А. признан виновным в совершении правонарушения, деятельность точки общепита «Кухня Хигаси» приостановлена сроком на 30 суток, начиная с 17 мая 2024 года.



Постановление обращено к немедленному исполнению.



Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке.