Суши всё: в Туле суд на месяц закрыл «Хигаси»

Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ИП Каххарова Р.А. — ресторан «Кухня Хигаси» на пр. Ленина, 80.
Установлено, что после сообщения об инфекционном заболевании у посетителя заведения 17 мая сотрудники Роспотребнадзора провели в заведении проверку.
По данным Советского суда, в ходе проверки санитарные врачи выявили множество нарушений в точке общепита.
- производственное помещение и оборудование не содержатся в чистоте,
- найдены тараканы,
- нет дезинфицирующих средств;
- нет горячей воды в раковине для мытья рук персонала в санузле,
- не представлены личные медицинские книжки работников,
- в обороте просрочка и продукты без маркировки, без информации (икра красная 0,4 кг, сыр 10 кг, икра капеллана 0,5 кг),
- нет спецмаркировки разделочных досок и ножей,
- другие нарушения.
Постановлением суда от 22 мая ИП Каххаров Р.А. признан виновным в совершении правонарушения, деятельность точки общепита «Кухня Хигаси» приостановлена сроком на 30 суток, начиная с 17 мая 2024 года.
Постановление обращено к немедленному исполнению.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке.