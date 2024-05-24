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Тулячки завоевали медали первенства России по кикбоксингу
Фото с сайта администрации Тулы.

Тулячки завоевали медали первенства России по кикбоксингу

Поздравляем наших спортсменок!

В Каспийске прошло первенство России по кикбоксингу, посвященное памяти первого чемпиона мира среди профессионалов в Северо-Кавказском федеральном округе Али Порсукова.

В течение пяти дней соревнований около 2000 спортсменов из 70 регионов страны разыгрывали более 300 комплектов наград. Первенство включало в себя дисциплины «К-1», «лайт-контакт», «лоу-кик», «поинтфайтинг», «сольные композиции» и «фулл-контакт».

Как сообщает администрация Тулы, в разделе «К-1» воспитанницы спортивной школы «Восток» Ульяна Хрисанова и Полина Кузнецова завоевали две бронзовые медали.

Подготовил спортсменок тренер-преподаватель Абдулазиз Малаалиев.

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