Тулячки завоевали медали первенства России по кикбоксингу

Фото с сайта администрации Тулы.

В Каспийске прошло первенство России по кикбоксингу, посвященное памяти первого чемпиона мира среди профессионалов в Северо-Кавказском федеральном округе Али Порсукова.

В течение пяти дней соревнований около 2000 спортсменов из 70 регионов страны разыгрывали более 300 комплектов наград. Первенство включало в себя дисциплины «К-1», «лайт-контакт», «лоу-кик», «поинтфайтинг», «сольные композиции» и «фулл-контакт».

Как сообщает администрация Тулы, в разделе «К-1» воспитанницы спортивной школы «Восток» Ульяна Хрисанова и Полина Кузнецова завоевали две бронзовые медали.

Подготовил спортсменок тренер-преподаватель Абдулазиз Малаалиев.