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Тульский бизнесмен, которого обвиняли в гибели рабочего, отсудил у государства 300 тысяч рублей

Тульский бизнесмен, которого обвиняли в гибели рабочего, отсудил у государства 300 тысяч рублей

Эту сумму он получит в качестве компенсации морального вреда.

Тульский областной суд поставил точку в споре о взыскании компенсации морального вреда в пользу гендиректора строительной компании ООО «Атлант» Павла Виноградова. Три года назад он проходил обвиняемым по уголовному делу - на одном из объектов компании погиб рабочий.

В связи с отсутствием состава преступления мужчина был оправдан. Суды вышестоящих инстанций утвердили приговор. Павел Виноградов подал иск к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда и возмещения расходов за санаторно-курортное лечение. 

Решением Советского районного суда исковые требования были удовлетворены частично: в пользу Виноградова взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 300 тысяч рублей. 

Судебная коллегия Тульского областного суда по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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