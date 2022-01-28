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Гендиректора тульской строительной компании оправдали по делу о смерти каменщика

Гендиректора тульской строительной компании оправдали по делу о смерти каменщика

Павла Виноградова обвиняли в нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека.

Привокзальный районный суд города Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении Павла Виноградова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ. Напомним, в марте 2019 года на стройке на ул. Макаренко в Туле, сорвавшись с высоты, погиб каменщик.
 
По делу было предъявлено обвинение гендиректору подрядной организации ООО «Атлант» Павлу Виноградову. Ему инкриминировали то, что он допустил к работе потерпевшего, не имеющего соответствующей квалификации и не прошедшего подготовку и аттестацию по промышленной безопасности, а также проверку на знание производственной инструкции стропальщика.
 
Потерпевший в ходе выполнения стропальных работ с использованием башенного крана упал с высоты на стройплощадку. Согласно заключению эксперта, он получил телесные повреждения, повлекшие смерть на месте происшествия.
 
В ходе рассмотрения дела в суде доказательств вины подсудимого сторона обвинения не представила. 
 
Myslo рассказывал историю обвинения Павла Виноградова в большом материале
 
27 января приговором суда Виноградов признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.
 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:57 0
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