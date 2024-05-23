К концу года в Туле заменят 4 участка водовода длиной более 25 км

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Общая стоимость работ – 1,3 млрд рублей. Они ведутся в рамках соглашения между администрацией города, правительством области и «Тулаговодоканалом».

Глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход работ по перекладке магистрального водовода от Обидимо-Упкинского водозабора. Изначально там предполагалось заменить 3 участка труб, но за счет сэкономленных бюджетных средств добавился еще один участок длиной 1,5 км. На него сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец доложил, что Обидимо-Упкинский водозабор снабжает водой около 120 тысяч жителей Заречья. Водовод был уложен в 1980-х, из-за высокого износа труб происходили аварийные отключения. Вместо железобетонных труб будут уложены более долговечные пластиковые с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Также ведутся работы по строительству участка водовода 2-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора протяженностью 9,9 км. Идет подготовка к перекладке водовода 1-го подъема Обидимо-Упкинского водозабора длиной 8,2 км. Задействованы 18 единиц техники и больше 20 рабочих.

- Труба местного производителя от новомосковского завода. Она трехслойная, диаметром 700 мм, толщиной 37 мм. Третий слой трубы защищает от ее механических повреждений и позволяет укладывать её, сразу засыпая грунтом. Уже уложено 3 км трубы, - отметил руководитель «Тулагорводоканала» Андрей Филатчев.

По словам Ильи Беспалова, стратегическая задача – заменить все вводные в город водоводы. После завершения этих работ, останется всего один объект – Масловско-Песоченский водозабор. По нему уже готовится проект.

– За последние годы благодаря совместной работе с «Тулагорводоканалом» аварийность на водоводах значительно снизилась. Когда введем в эксплуатацию данный водовод, это еще больше повысит надежность всей системы и позволит избежать серьезных аварий, обеспечить стабильным водоснабжением жителей Заречья, – подчеркнул Илья Беспалов.

Завершить работы по перекладке водовода от Обидимо-Упкинского водозабора планируют в декабре.