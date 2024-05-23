  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На тульских пляжах идет подготовка к сезону - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На тульских пляжах идет подготовка к сезону
Фото Алексея Пирязева.

На тульских пляжах идет подготовка к сезону

Некоторые территории для отдыха уже привели в порядок.

Всего в Тульской области находится 56 зон для купания. За допуск пляжей к работе отвечает Роспотребнадзор: сотрудники ведомства берут пробы воды, исследуют их по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Обследуют и песок. 

— На текущий период исследования провели в 10 зонах рекреации. Проверки продолжаются, — отметили в региональном Роспотребнадзоре. 

Итогом необходимых процедур становится заключение о соответствии зоны отдыха санитарным правилам.

Купальный сезон в Туле
стартует 1 июня. 

А как обстоят дела с благоустройством? К примеру, на пляже р. Воронки уже привели в порядок 10 беседок в мангальных зонах, окосили траву. Песчаная насыпь уже чистая и ухоженная. На берегу припаркованы катамараны, готовится к открытию прокат SUP-бордов. 

Галерея
показать все фотографии
 

Какие пляжи вы любите в Туле и за городом? Делитесь в комментариях!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
пляжный сезон
Место
Управление Роспотребнадзора по Тульской областирека ВоронкаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
33% туляков готовы получать меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства
33% туляков готовы получать меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства
Убил и сжег семейную пару: в Туле огласили приговор черному риелтору
Убил и сжег семейную пару: в Туле огласили приговор черному риелтору
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.