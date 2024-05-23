На тульских пляжах идет подготовка к сезону

Фото Алексея Пирязева.

Некоторые территории для отдыха уже привели в порядок.

Всего в Тульской области находится 56 зон для купания. За допуск пляжей к работе отвечает Роспотребнадзор: сотрудники ведомства берут пробы воды, исследуют их по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Обследуют и песок.

— На текущий период исследования провели в 10 зонах рекреации. Проверки продолжаются, — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Итогом необходимых процедур становится заключение о соответствии зоны отдыха санитарным правилам.

Купальный сезон в Туле

стартует 1 июня.

А как обстоят дела с благоустройством? К примеру, на пляже р. Воронки уже привели в порядок 10 беседок в мангальных зонах, окосили траву. Песчаная насыпь уже чистая и ухоженная. На берегу припаркованы катамараны, готовится к открытию прокат SUP-бордов.

Какие пляжи вы любите в Туле и за городом? Делитесь в комментариях!