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33% туляков готовы получать меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства

33% туляков готовы получать меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства

Платформа hh.ru провела традиционный ежеквартальный опрос среди соискателей из Тульской области.

Рекрутеры выяснили, кто из туляков, ищущих работу, готов снизить свои зарплатные ожидания.

Так, 33% опрошенных ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства согласны пересмотреть свой оклад на новом месте в сторону снижения. Этот показатель находится наравне с показателем по всему ЦФО и по всей России (также по 34%).

Какие специалисты чаще всего уступают условиям работодателя на собеседовании? Снижают свои требования представители сфер «Домашний, обслуживающий персонал» (сразу 51% рассматривают такой вариант), «Информационные технологии» (45%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (38%).

Охотно соглашаются на предложения работодателя соискатели до 18 лет (52%).Меньше — люди от 35 до 44 лет (30%).

49% опрошенных жителей Тульской области собираются отстаивать желаемую ими сумму заработной платы. По России этот показатель равен 48%.

— Чаще всего твердо отстаивать свои зарплатные притязания готовы представители профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (62%), «Закупки» (58%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (57%), — отметили в пресс-службе hh.ru.

17% соискателей затрудняются дать ответ: им сложно сделать выбор между более высокой зарплатой и гарантированным трудоустройством.

Напомним, по итогам апреля медиана зарплатных ожиданий у соискателей из Тульской области составила 60 тыс. рублей. По России данный показатель составляет 69 812 рублей.

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