33% туляков готовы получать меньшую зарплату ради гарантированного трудоустройства

Рекрутеры выяснили, кто из туляков, ищущих работу, готов снизить свои зарплатные ожидания.

Так, 33% опрошенных ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства согласны пересмотреть свой оклад на новом месте в сторону снижения. Этот показатель находится наравне с показателем по всему ЦФО и по всей России (также по 34%).

Какие специалисты чаще всего уступают условиям работодателя на собеседовании? Снижают свои требования представители сфер «Домашний, обслуживающий персонал» (сразу 51% рассматривают такой вариант), «Информационные технологии» (45%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (38%).

Охотно соглашаются на предложения работодателя соискатели до 18 лет (52%).Меньше — люди от 35 до 44 лет (30%).

49% опрошенных жителей Тульской области собираются отстаивать желаемую ими сумму заработной платы. По России этот показатель равен 48%.

— Чаще всего твердо отстаивать свои зарплатные притязания готовы представители профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (62%), «Закупки» (58%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (57%), — отметили в пресс-службе hh.ru.

17% соискателей затрудняются дать ответ: им сложно сделать выбор между более высокой зарплатой и гарантированным трудоустройством.

Напомним, по итогам апреля медиана зарплатных ожиданий у соискателей из Тульской области составила 60 тыс. рублей. По России данный показатель составляет 69 812 рублей.