Дубрава в поселке Рождественском пострадала от заморозков

Фото Тульского экзотариума.

Жители обратились в Тульский экзотариум с вопросом, что происходит с дубравой в поселке Рождественском, почему у деревьев почернела листва. На вопрос ответили специалист ГУ ТО «Природа» лесопатолог Елена Солдатова и биолог Елена Смирнова.

— Молодая листва дубов ранней формы сильно пострадала от заморозков — почернела и засохла. Дубы поздней формы, которых очень много по Тульской области, попали под заморозок и приостановились в развитии. Нужно тепло. Насколько можно говорить о повреждении дубов вредителями: гусениц не так много, экскрементов нет. Основная причина — заморозки и длительные холода. Такая же картина и на восточной окраине Тулы, и на юго-западе области в Арсеньевском районе (ООПТ памятник природы «Сросшиеся дубы „Девять братьев“), и южнее, на Ишутинской горе (МО г. Ефремов).

По словам специалистов, влаги очень много в почве, может быть хороший урожай желудей.

— Но сильное ослабление дубов заморозками может привести и к обратному — отсутствию желудей в этом году. Пока цветоносов на дубах нет, но надо наблюдать, — добавили эксперты.