  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дубрава в поселке Рождественском пострадала от заморозков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дубрава в поселке Рождественском пострадала от заморозков
Фото Тульского экзотариума.

Дубрава в поселке Рождественском пострадала от заморозков

Молодая листва почернела и засохла.

Жители обратились в Тульский экзотариум с вопросом, что происходит с дубравой в поселке Рождественском, почему у деревьев почернела листва. На вопрос ответили специалист ГУ ТО «Природа» лесопатолог Елена Солдатова и биолог Елена Смирнова.

— Молодая листва дубов ранней формы сильно пострадала от заморозков — почернела и засохла. Дубы поздней формы, которых очень много по Тульской области, попали под заморозок и приостановились в развитии. Нужно тепло. Насколько можно говорить о повреждении дубов вредителями: гусениц не так много, экскрементов нет. Основная причина — заморозки и длительные холода. Такая же картина и на восточной окраине Тулы, и на юго-западе области в Арсеньевском районе (ООПТ памятник природы «Сросшиеся дубы „Девять братьев“), и южнее, на Ишутинской горе (МО г. Ефремов).

ONHrdaqnD0s.jpg

56912qeFm5c.jpg

По словам специалистов, влаги очень много в почве, может быть хороший урожай желудей.

— Но сильное ослабление дубов заморозками может привести и к обратному — отсутствию желудей в этом году. Пока цветоносов на дубах нет, но надо наблюдать, — добавили эксперты.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:08 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тульский экзотариумдубравазаморозки

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Тимирязева введут ограничения движения
На ул. Тимирязева введут ограничения движения
В тульской колонии прошли учения по пресечению массовых беспорядков осужденных
В тульской колонии прошли учения по пресечению массовых беспорядков осужденных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.