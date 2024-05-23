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В тульской колонии прошли учения по пресечению массовых беспорядков осужденных
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области

В тульской колонии прошли учения по пресечению массовых беспорядков осужденных

Плановые мероприятия состоялись в ИК № 5.

Для участия привлекли подразделения взаимодействующих органов: МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и сотрудников прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, темой учений стали действия личного состава и взаимодействующих органов по пресечению массовых беспорядков среди осужденных. 



Так, в исправительную колонию № 5 направили сводный отряд, состоящий из сотрудников других учреждений. На территории, прилегающей к исправительной колонии, развернули настоящий лагерь: поставили палатки, полевую кухню, оборудовали места для отдыха и приема пищи.


— При подведении итогов начальник УФСИН Иван Прокопенко поблагодарил личный состав за активное участие в тактико-специальных учениях и отметил, что мероприятие позволило в условиях, приближенных к реальным, отработать действия руководства, слаженность сводного отряда, а также уровень взаимодействия с другими силовыми ведомствами, — отметили в УФСИН. 

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