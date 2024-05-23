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Крапивные бои, мастер-классы и ярмарки: опубликована афиша фестиваля Крапивы в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Крапивные бои, мастер-классы и ярмарки: опубликована афиша фестиваля Крапивы в Тульской области

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа.

1 июня в селе Крапивна Щекинского района состоится XX фестиваль Крапивы. Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты.

Пресс-служба музея-усадьбы «Ясная Поляна» опубликовала афишу мероприятия. На фестивале выступят творческие коллективы из Щекино, Тулы, Новомосковска и Москвы. 

На фуд-корте будут продаваться блюда и напитки с крапивой — здоровая пища, исторически традиционная как для России, так и для многих других стран и народов.

Гостей будут ждать и на площадке крапивных боев. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях: «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку».

На торговой площади и улице, ведущей от въездной зоны к центру Крапивны, разместится ярмарка мастеров из разных регионов России. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах по традиционным для Тульской области и соседних регионов ремеслам: создать собственную флористическую композицию, сделать обереговую нить из волокон крапивы или поработать на гончарном круге.

программа

Туристстко-информационный центр, 10.00–20.00
Въездная зона Крапивны (ул. Колхозная, 2-а)
11.00–13.30. Встреча гостей. Музыкальные коллективы Щекинского района

Ярмарка мастеров, 12.00–20.00

Фуд-корт, 12.00–22.00
Центральная площадь Крапивны

Главная сцена, 12.00–22.00

  • Центральная площадь Крапивны
  • Губернаторский духовой оркестр (Тула)
  • Детский фольклорный ансамбль «Таусень» (Щекино)
  • Образцовая студия эстрадного вокала «Счастливый день» (Щекино)
  • Детский творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок» (Тула)

ФК_группа «Ладушки».jpeg

  • Группа «Ладушки» (Тула)
  • Народный хор студентов Новомосковского музыкального колледжа им. М. И. Глинки
  • Группа «Вереница» (Тула) – Ансамбль «Гармоника Джаз» (Тула)

ФК_Группа «LaVerden».jpg

  • Группа «LaVerden» (Тула)

ФК_группа HodilaIzba.jpg

  • Группа HodílaÍzba (Москва)

«Крапивные бои», 12.30–19.00
Площадка рядом с домом на ул. Л. Толстого, 3
Рядом с площадкой крапивных боев можно посетить тир и шатер с настольными играми.

Мастер-классы, 12.00–17.30
сквер у Музея Земства и градостроительной истории (ул. Коммунаров, 40)

  • «Крапивная нить» – изготовление обереговой нити из крапивы;
  • изготовление экологического гобелена;
  • изготовление обереговых эко-кукол;
  • ткачество на старинном ткацком стане;
  • мастер-класс по рисованию «Крапивный натюрморт»;
  • лепка из глины;
  • роспись гуашью керамических форм;
  • гончарное мастерство;
  • разные виды ткачества;
  • кузнечное дело

Фестивальная почта, 12.00–17.00
Пересечение ул. Колхозной и Советской

Книжная лавка «Степан Титов», 12.00–16.00
сквер у Музея Земства

ФК_Музей Земства и градостроительной истории.jpg

Музей земства и градостроительной истории, 9.00–20.00
ул. Коммунаров, 40

  • экскурсии по экспозиции с 12:00 до 19:00 (каждый час);
  • экскурсии по историческому центру Крапивны с 12:00 до 19:00 (каждый час);
  • выставка «Дамское счастье»;

ФК_Флористические композиции.jpg

  • мастер-класс «Изготовление флористических композиций»

Музей русского и современного искусства в Крапивне
Дом Прянчикова (по предварительной записи, тел: +7-902-843-54-30)
ул. Коммунаров, 27
10.00, 16.00. Экскурсия-квест «Путешествие по музею
14.00. Авторская встреча с художником и мастер-класс

Дом Астафьева (по предварительной записи, тел: +7-902-843-54-30)
ул. Коммунаров, д. 21

  • 10.00 – 20.00. Выставка Ильи Глазунова «Поле Куликово»
  • 10.00, 18.30. Квест по Крапивне «Загадки старинного города»
  • 10.00, 13.00. Квест-викторина по выставке Ильи Глазунова «Поле Куликово»
  • 17.00. Театрализованное представление «Купеческое чаепитие по-крапивенски»

Крапивенский ДК, 12.00–17.00
Фойе. Выставка произведений щекинских художников

Подробная информация — на сайте «Ясной Поляны».

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