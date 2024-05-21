Тульские многодетные семьи: «Почему нам выдают участки, на которых невозможно строиться и жить?»

Закон о выделении земли многодетным семьям работает в Тульской области уже 13 лет. За это время за выделением земли обратилось более 20 тысяч семей. А получили свою землю всего 10 тысяч.

7 лет ждали участка — выдали кусок леса

Туляки Дмитрий и Светлана Матросовы встали на учет для получения положенного им как многодетным участка земли еще в 2016 году, как только родилась младшая дочка. С тех пор регулярно интересовались, как идет очередь. Казалось, она практически не движется. И вот спустя семь с половиной лет, в августе 2023 года, им позвонили с предложением прийти и выбрать понравившийся кадастровый номер участка.

— Мы обрадовались! Наконец-то очередь подошла, — рассказывает Светлана. — Дождались! Я помчалась в созащиту. Единственное, что меня сразу смутило, — это дата в приказе о выделении участков: там стоял 2022 год, а меня вызвали туда только в 2023-м.

От редакции. Постановление действительно было подписано в июне 2022 года, вот его полный текст.

Мне предоставили списки для выбора участка — всего 171 позиция. Первые 18 пунктов были неплохими вариантами: Обидимо, Ямны, Крюковка, Демидовка, Торхово и т. д. Остальные — у деревни Сосновка Веневского района. При этом мне сразу озвучили, что я могу выбрать только Сосновку. Пока я просматривала список с участками, пришел многодетный гражданин, которого тоже оповестили о наступлении его очереди. Он сразу же написал отказ от хорошего земельного участка в Ямнах с инженерной инфраструктурой.

Я услышала это и сразу же спросила, могу ли я взять этот участок. Мне без объяснения причин ответили отказом.

Я знаю, что по закону нам должны давать 20 дней на раздумья. Здесь же — явно торопили. Я поняла, что могу упустить и эти варианты. Обсудила с мужем, посмотрели кадастровую карту и согласились на участок в Сосновке с категорией под ИЖС: выбрали тот, что поближе к трассе. Да, Сосновка от Тулы далековато — 72 км. Но мы решили, что сможем обустроить там уютное семейное гнездышко. К тому же ждать других вариантов у нас времени не было: старшая дочь-студентка переводилась на заочку, мы испугались, что утратим статус многодетной семьи и потеряем право на землю.



«Лесной» участок, выделенный многодетным, и «дорога» к нему.

— И вот нам прислали на почту документы: мы стали обладателями участка под ИЖС с кадастровым номером 71:05:060101:602 площадью 1598 кв. м в Сосновке Веневского района, — рассказывает Дмитрий Матросов. — К участку мы смогли проехать много позже, когда дождались сухой погоды. Состояние участка повергло нас в шок.

Он нарушал сразу несколько пунктов закона: дороги нет, вместо нее — лесная стёжка без покрытия. Коммуникаций тоже нет.

А вместо собственно земли под строительство дома — 16 соток многолетних берез высотой более 10 метров. При этом расстрояние между деревьями — меньше метра. Да в этот частокол даже войти проблематично! Участок оказался полностью непригодным ни для строительства, ни для чего вообще!

— Мы столько лет ждали этот участок, а вместо этого получили сразу столько нарушений, — говорит Светлана. — Нарушены сроки уведомления об участке (мне показали список спустя год вместо пяти положенных по закону дней), участок мне явно навязали (торопили, настаивали только на Сосновке).



В Веневском районе для многодетных нарезали десятки участков в лесу.

Кроме того, вместо положенной мне помощи от государ­ства я получила дополнительную финансовую нагрузку в виде 16 соток леса. И лес этот без разрешения и дополнительных денежных вложений я не имею права убирать!

…Попытки Матросовых решить ситуацию путем звонков и жалоб в администрацию и министерство имущественных и земельных отношений результатов не дали.

Семья просит вмешаться в их дело прокуратуру.

Надзорное ведомство часто действительно выступает в защиту прав туляков, в том числе многодетных семей при получении земельных участков.

К примеру, на днях прокуратура Одоевского района провела проверку и установила, что к земельному участку, предназначенному для бесплатного предоставления многодетным семьям под ИЖС, не организовано подведение инженерной инфраструктуры, что препятствует использованию земли по целевому назначению. С целью восстановления нарушенных прав многодетных семей прокурор района внес главе местной администрации представление и направил в суд исковое заявление. Суд обязал администрацию в срок до 1 июля 2025 года обеспечить возможность подключения участка к объектам инженерной инфраструктуры (вода и газ).

«Землю получат лишь самые активные»

Туляк Дмитрий Чебанов считает, что никакого участка ему бы не досталось, если бы он не забрасывал чиновников обращениями и жалобами. Писал, звонил, приезжал на приемы, публиковал посты в соцсетях.

— Когда нам в соцзащите сказали, что у нас с женой есть право получить землю, мы сразу встали на очередь, были 109-ми. Через год я поинтересовался номером очереди — 109-е. Как так? За год не подвинулись? В соцзащите пожали плечами: это, мол, не наше, это МИЗО землю выделяет, а мы только списки составляем.

Обращался в МИЗО, задавал конкретные вопросы: например, почему не двигается очередь? Отвечают всегда однообразно — приводят три пункта из закона: что можно искать землю самим, что можно ждать очереди и что можно отказаться, получив компенсацию (на тот момент около 150 тысяч). Я поехал на прием к руководству МИЗО. Опять задаю чиновнику свои вопросы — мне снова про эти три пункта…

С выделением земли всё непросто, и после всех мытарств и очередей самым выгодным нам должен показаться пункт с отказом от участка.

Но я не сдался. Мы с женой хотим построить дом, и от своей мечты мы не откажемся.

— Ну ёлки-палки! Если в Туле нет земли, если есть трудности с коммуникациями, ну отмените вы этот закон, зачем он нужен тогда? Ну, а если не отменяете — исполняйте. Не мы же его придумали!



Дмитрий сделал схему, объясняющую проблему.

…И Дмитрий стал писать во все инстанции. Вскоре его вызвали на прием в МИЗО и предложили отличный участок в Маслово, на сформированной улице, по соседству с коттеджами, где уже есть газ, вода и свет. Конечно же, Чебановы согласились.

Но возникла проблема: въезд на участок Чебановых перегораживает газовая труба — строительная техника не пройдет.

— В «Газпром межрегионгаз» запросили сначала 500 тысяч за обустройство арки на трубе, потом официально прислали бумагу, где уже фигурировала сумма в 988 тысяч. Ну куда это годится? — говорит Дмитрий. — Дело в том, что «Газпром» по СНиПам по жилой улице не может прокладывать трубу высотой 2,5 м. Но эту трубу 20 лет назад прокладывала другая компания, а «Газпром» просто выкупил ее впоследствии. Я подал иск в суд к газовикам. Решения пока нет.

Позже обнаружились и другие подводные камни с этим участком. Есть проблемы с подключением воды. И подъезда к нему тоже нет. Есть грунтовая дорога, но на бумаге ее как будто бы нет. Оказалось, она проходит по частной территории — администрация даже не может на эту дорогу асфальт положить.

С организацией подъездных путей Чебановым помогает прокуратура: составили судебный иск к администрации в интересах семьи.

— При этом у нас еще неплохой вариант по сравнению с людьми, которым предлагают участки километрах в 150 от Тулы без коммуникаций и дорог вообще!

Вместо дома — свалка

В Туле многодетная семья Анастасии Подтягиной получила земельный участок, на котором вальяжно раскинулась огромная свалка строительного мусора. Судя по всему, строительные и бытовые отходы свозили туда на протяжении нескольких месяцев.

Анастасия подала документы на предоставление участка для строительства дома в 2022 году, подыскали участок и в январе 2023 года получили землю в с. Маслово.

— Участок мы выбирали через интернет, искали по кадастровой карте, чтобы был хороший подъезд и все коммуникации — газ, вода, электричество, — рассказала Анастасия. — В январе приехали посмотреть всё на месте, а межевание решили провести, когда сойдёт снег. Зимой всё было в порядке: обычный участок, рядом готовые дома.

Через несколько месяцев Подтягины снова приехали в Маслово и обнаружили на месте своего будущего дома свалку строительных и бытовых отходов: огромные бетонные столбы, железобетонные плиты, арматура в два человеческих роста. Как будто на участке рухнул дом!

В администрации Тулы пояснили: «В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса бремя содержания земельных участков возлагается на их собственников». И посоветовали обратиться в правоохранительные органы.

Когда участок есть, а коммуникаций нет

Найти участок или дождаться его по очереди — одна проблема, а добиться положенных по закону коммуникаций и дорог — еще сложнее.

В Туле несколько лет назад двум десяткам многодетных семей из Северного Заречья пришлось добиваться всего этого от администрации через суд. Решение суда до конца еще не исполнено.

Аналогичная ситуация у семей, получивших землю в Теплом около Шатска 11 (!) лет назад. За это время ни газа, ни воды в поселок так и не провели. То назначение земли не то, то проекты пересматривают, то в земле находят полезные ископаемые… И всегда какие-то непреодолимые препятствия не дают чиновникам провести положенные по закону коммуникации. Жители греются электричеством зимой, получая пятизначные счета за свет.

За хорошими участками ведут настоящую охоту

Многодетная мать Светлана Белоухова занималась поиском свободного участка самостоятельно еще в 2018 году. Обивали пороги, собирали документы во властные структуры, оплачивали работу специалистов для выделения участка. Но как только всё было готово, участок земли у них увели из-под носа: якобы, кто-то успел заявить на него права раньше Белоуховых.

— С такими проблемами многие сталкивались, — говорит Светлана. — Люди годами не могли получить положенную им по закону землю.

К слову, участок семья Белоуховых все же получила благодаря помощи бывшего губернатора Алексея Дюмина и Myslo, за что очень благодарна.

— Земли в городе мало, и за хорошими участками настоящая охота разворачивается, — подытожила Светлана. — Сейчас вообще, я слышала, такая схема работает: многодетные приходят к риелторам, они им помогают оформлять хорошие ликвидные участки. Потом землю выставляют на продажу, а семье отдают «сдачу» — около 300-400 тысяч руб., оставляя часть маржи себе.

Буква закона

Что говорит соцзащита?

В министерстве труда и социальной защиты Тульской области рассказали о принципах получения участков.

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, гарантировано Законом Тульской области от 21 декабря 2011 года «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей». Земельные участки предоставляются по месту постоянного проживания гражданина по мере утверждения органами местного самоуправления переч­ней и списков участков в пределах от 12 до 15 соток.

Земля предоставляется с целевым использованием:

Для индивидуального жилищного строительства. Для ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома).

Для постановки на учет на предоставление земельных участков в собственность бесплатно многодетные граждане подают заявление в Управление социальной защиты населения Тульской области. Принятые заявления включаются в реестр в хронологической последовательности. В первоочередном порядке участки предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Многодетный гражданин имеет право самостоятельно сформировать земельный участок, чтобы бесплатно получить его в собственность. Если проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать земельный участок, отсутствует, гражданин самостоятельно обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Схема может быть выполнена кадастровым инженером или самостоятельно посредством электронного сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Управления Росреестра.

Участки многодетным семьям предоставляются с 2011 года, за это время за ними обратилось 20 119 многодетных граждан, из них 17 930 семей — для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки предоставлены 10 185 многодетным гражданам, в том числе воспользовались правом самостоятельного формирования земельного участка 2002 семьи.

