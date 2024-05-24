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Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников с последним звонком
Фото правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил тульских школьников с последним звонком

Он пожелал им сил, энергии и успехов во взрослой жизни.

Сегодня, 24 мая, в образовательных учреждениях празднуют последний звонок. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев обратился к выпускникам:

— Прощание со школой — это важный этап в жизни каждого человека.

В эти дни вы расстаетесь со своими учителями и наставниками. Многие годы они были рядом с вами, поддерживали и направляли вас, помогали раскрывать ваши таланты. Помните их всегда, будьте благодарны за те знания и навыки, которые вы получили за школьными партами. Пусть они помогут вам во взрослой жизни, в дальнейшей учебе и при выборе профессионального пути.

Уверен, что каждый из вас сможет найти дело по душе и реализовать себя на родной тульской земле.

Желаю вам сил, энергии, успехов и удачи на этом пути! Верьте в себя и смело идите к намеченной цели!

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