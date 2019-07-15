В Туле развернулась борьба за участки для многодетных семей

На фото Светлана Белоухова.

– Это так обидно, вы представить себе не можете! — тулячка Светлана Белоухова чуть не плача рассказывает свою возмутительную историю. Еще бы: с декабря 2018 года они обивали пороги, собирали необходимые документы во властные структуры, оплачивали работу специалистов для выделения участка. И как только всё стало готово, участок земли, положенный им по закону, у них увели.

…Многодетная семья Белоуховых, как и другие семьи с тремя и более детьми, имеет право на безвозмездное получение земельного участка*. Такая практика в регионе существует уже несколько лет.

– Чаще всего таким семьям, как наша, выделяют землю за чертой города, ну как за чертой — в пределах Большой Тулы, — рассказывает многодетная мама Светлана Белоухова. — Многие оформляют их и продают, кто-то решается строиться и жить на земле практически без коммуникаций. Мы подошли к решению этого вопроса серьезно и стали искать участок сами, хотели найти именно в пределах Тулы. Нам повезло, мы нашли землю в Центральном районе, рядом с улицей Розы Люксембург, между частным сектором и новым микрорайоном, ближе к Восточному обводу.

Кто хоть раз оформлял землю и выделял новый участок на «неосвоенной целине», знает, чего это стоит в финансовом плане и сколько нервов и времени нужно потратить для достижения цели.

– У нас же ситуация осложнялась тем, что по всему участку проходил коллектор «Тулагорводоканала» и городские красные линии. Но участок никем не использовался и соток там хватало.

Собирать бумаги на участок площадью 1400 кв. м Белоуховы начали еще прошлой осенью.

Всё делали в рамках закона: подобрав участок, обратились в Тульский городской Центр градостроительства и землеустройства на ул. Гоголевской, 73, заключили договор. Специалисты ГиЗ проверили участок на наличие коммуникаций.

– В декабре прошлого года я подала заявление о формировании участка в администрацию Тулы, — рассказывает Светлана, — и по результатам его рассмотрения мне разрешили подготовить проект планировки территории. По направлению Управления градостроительства и архитектуры города Тулы я пошла обходить «Тулагорводоканал», «Ремжилхоз», Комитет имущественных и земельных отношений для согласования топографического плана земельного участка. Как же мы обрадовались, когда получили положительный ответ!

Белоуховы рассказывают, что во время работы с проектом возникла необходимость переноса красной линии. Это непростой процесс, но ввязались и в это.

– Земли там хватало на две семьи. И во время оформления согласований замначальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин попросил нас сформировать еще один смежный участок для еще одной многодетной семьи, в рамках нашего проекта по переносу красной линии. Чтобы второй семье не проходить тот же самый долгий путь, — говорят Белоуховы. — Специалистам Центра ГиЗ пришлось внести изменения в уже подготовленный проект. В итоге был сформирован участок площадью 26 соток с переносом красной линии.

Оформление земли — дело небыстрое. Всего на оформление участка у Светланы ушло более полугода и около 50 тысяч рублей.

Первый визит Белоуховых в МИЗО состоялся 15 марта 2019 года, и 4 апреля специалисты МИЗО дали положительный ответ. Белоуховы начали готовить документы для общественных слушаний. Проект согласовали, публичные слушания прошли 4 июня 2019 года. Замечаний и возражений к проекту не было, и уже 6 июня Светлана написала заявление о предоставлении земельного участка ее семье в соответствии с федеральным законом, приложив к нему проект планировки территорий и все необходимые документы.

— 10 июня я получила постановление администрации об утверждении проекта планировки территории и отвезла его в МИЗО, — рассказывает Светлана. — Мое заявление передали начальнику отдела по распоряжению земельными участками по Туле Дмитрию Камаеву. После этого я неоднократно пыталась попасть к нему на прием, но в приемные дни он отсутствовал на рабочем месте, на телефонные звонки не отвечал. На прием к чиновнику я смогла попасть только 26 июня, где он сообщил мне, что существует еще одно заявление оформляемому мной участку! Якобы кто-то подал заявление раньше меня — 5 июня, на тот же участок!

Вскоре в личном кабинете на госуслугах появился и отказ. Основанием для отказа послужило то обстоятельство, что границы испрашиваемого Белоуховой земельного участка налагаются на границы участка, в отношении которого МИЗО 21 июня на основании ранее поданного заявления уже приняло распоряжение о предварительном согласовании…

Белоуховы уверены: здесь что-то нечисто. По их словам, в МИЗО давно знали, что они оформляют этот участок уже более полугода.

– Я считаю, что они просто взяли точки границ участка с наших документов и подложили в документы других заявителей. Уж очень вовремя они появились! За несколько дней сделать такой объем работ и согласований нереально, а вот если бы кто-то занимался оформлением бумаг на один и тот же участок параллельно с нами, об этом бы знали и в администрации, и, конечно же, в МИЗО. Не хочется думать, что это хитрая схема такая, но при наших обстоятельствах хочешь не хочешь, а поверишь. Согласно справке из администрации, в публичных слушаниях по этой территории больше никто, кроме нас, не участвовал. Как так могло получиться?

Сказать, что Белоуховы расстроены — ничего не сказать. Возмущенные супруги наняли юриста и подали в суд административный иск об отмене распоряжения МИЗО. Правда, похожие дела в пользу истцов решались только в других регионах, но, пусть не местная, но практика всё же есть. Кроме того, в областную прокуратуру Белоуховы написали заявление с просьбой инициировать проверку в МИЗО. К делу подключилась и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области — речь ведь идет о правах детей в том числе.

Myslo запросил комментарий по ситуации в МИЗО. Министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев:

Михаил Пантелеев – Белоухова С. В. обращалась в МИЗО по вопросу предварительного согласования предоставления земельного участка по ул. К. Либкнехта. На момент ее обращения в МИЗО уже рассматривалось заявление многодетного гражданина о предоставлении испрашиваемого ею земельного участка. В этой связи в рамках действующего законодательства ей было отказано.

Нарушений в предоставлении участков не имеется. Все граждане РФ имеют равные права и, соответственно, любое заинтересованное лицо имеет право обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка. Возможность ограничения права на обращение за предоставлением участка отсутствует. Подобные заявления рассматриваются с учетом даты поступления заявлений.

А вот что говорит Надежда Рыженкова, адвокат коллегии адвокатов БМП:

Надежда Рыженкова – Мои доверители, семья Белоуховых, безусловно, правы. И мы будем отстаивать в суде их правоту. Они официально обратились в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области 15 марта 2019 года с просьбой рассмотреть возможность предоставления им конкретного земельного участка. На что 4 апреля получили положительный ответ за подписью директора департамента имущественных и земельных отношений. В министерстве не могли не знать, что Белоуховы занимаются оформлением этого участка, тем более что оформляют всё на собственные средства. Всё проходило с ведома и под контролем МИЗО. Те, кому в итоге предоставили участок, явно не проходили всех этих этапов – не было общественных слушаний по переносу красных линий, которые проходили по спорному участку, необходимых согласований. На момент обращения другой семьи по испрашиваемому участку проходили красные линии. И к своему заявлению о предварительном согласовании предоставления участка они должны были приложить схему расположения участка на кадастровой карте территории, на которой должны были быть нанесены красные линии, ведь линии перенесли позже. И поэтому распоряжение о предоставлении этого участка другой семье мы считаем незаконным и будем оспаривать его в суде.

Мyslo будет следить за развитием событий.