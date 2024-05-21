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Синоптики предупредили о мощной вспышке гроз в Центральной России
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о мощной вспышке гроз в Центральной России

Местами пройдут ливни.

Мощная вспышка гроз возможна сегодня в европейской части страны. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», виновник этого — холодный фронт, который наступает с севера.

— В тылу циклона на Русскую равнину устремился поток ледяного арктического воздуха, и это заставит атмосферу буквально бурлить. Ведь холод придёт на разогретую майским солнцем поверхность, — говорят метеорологи. 

Во вторник зона гроз охватит средние широты Европейской России, юг Предуралья и Урала. Ожидаются ливни — самые сильные дожди пройдут в Московской, Владимирской, Рязанской и Нижегородской областях. 

Осадки в Центральной России начнутся после полудня, к 15 часам загремит. На пик ливни выйдут в 18 часов.

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сегодня, в 09:58 +2
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