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В Туле определили победителей турнира по художественной гимнастике
Групповая команда КМС «Андромеда» ЦХГ «Династия», Тула.

В Туле определили победителей турнира по художественной гимнастике

Турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР Ирины Зайцевой, проходит в Туле уже в четвертый раз.

Ирина Зайцева — тренер высшей категории, мастер спорта СССР. Ее воспитанницы входили в состав сборной России, становились призерами чемпионатов и первенств страны, ЦФО, спортивного общества «Динамо» и других соревнований. За свою жизнь она воспитала более 40 мастеров спорта РФ.

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Организатором выступил тульский Центр художественной гимнастики «Династия» при поддержке министерства спорта Тульской области и региональной Федерации художественной гимнастики.

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Директор центра «Династия» Дина Сафонова:

— В этих межрегиональных соревнованиях с каждым годом принимает участие все больше спортсменок. Увеличивается и количество участниц, и география. В этом году у нас более 400 участников. Приехали из Москвы и Московской области, Калуги, Обнинска, Орла, Курска, Белгорода, Тюмени и со всей Тульской области. Возраст — от третьего юношеского разряда, когда девочкам по шесть лет, до мастеров спорта — им по 16-17 лет. Соревнования проходят в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. 

Отмечу, что уровень тульских «художниц» растет год от года и наши результаты на соревнованиях улучшаются. 

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Главным судьей турнира стала заслуженный тренер России, президент Федерации художественной гимнастики Тульской области Лидия Викторовна Зайцева:

— Эти соревнования для меня особенные, они посвящены памяти моей дочери, которой нет с нами уже 14 лет. 

Гимнастика — один из самых прекрасных, женственных видов спорта. Если родители думают, отдавать ли в этот спорт девочку, — конечно, отдавать. Но если раньше в гимнастику приходили дети со средними данными, то сейчас физические данные ребенка — гибкость, растяжка — должны быть на высоте. Очень сложное судейство, очень трудные правила, которые сделала Ирина Винер… У девочки должен быть врожденный талант к художественной гимнастике. И обязательно — трудолюбие. 

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Тренер по художественной гимнастике Инна Юрьевна Самокатова представляет Тульскую городскую федерацию по художественной гимнастике и спортивную школу Киреевска. На соревнования Инна Юрьевна привезла одну групповую команду и восемь гимнасток, которые соревнуются в личных упражнениях. Возраст спортсменок — с 2011 до 2017 г. р.

— Художественная гимнастика — очень красивый вид спорта. У нас и акробатика, и танцы, и работа с предметом, и общая физическая подготовка. Девочку, которая занимается художественной гимнастикой, сразу видно: осанка, походка, выражение лица, глаза… Если есть тандем «родитель-тренер-гимнастка», то работать легко.

С девочками надо работать и психологически, и педагогически. К каждой должен быть подход. Где-то настроение у нее плохое, где-то что-то болит, она даже родителям не скажет, а тренеру скажет. Я им как вторая мама. 

Девочки очень расстраиваются, когда не занимают призовые места. Сейчас такая тенденция, что и родители, и девочки хотят быстрого результата. Но как и в любом спорте — в художественной гимнастике нужно терпение, время и в чем-то себе отказывать — везде не успеешь. 

Мы поговорили с юными тульскими звездочками художественной гимнастики. У всех девчонок настоящий спортивный характер: они знают, чего хотят, уверенно идут к своей цели и, что интересно, все как одна мечтают в будущем стать тренерами! 

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9-летняя Маша Скрипка художественной гимнастикой занимается уже пятый год. В ее копилке — медали всех достоинств, и самое главное — девочка горит спортом.

— Мне сразу очень понравилось заниматься художественной гимнастикой. Я стала узнавать этот мир, смотреть соревнования. Я в восторге от таких гимнасток, как Лала Крамаренко, Алина Кабаева, сестры-близняшки Арина и Дина Аверины.

Я очень люблю выступать с обручем и лентой — это мои любимые предметы. С обручем очень легко, у меня всегда с ним получаются упражнения. С лентой — не всегда, но это очень красивый предмет. Мне очень хочется, когда вырасту, поехать на какие-то серьезные соревнования, например на олимпиаду. Мечтаю много выступать и потом стать тренером по художественной гимнастике и работать с детьми. 

Я не ем хлеб, булочки, сладкое. Очень хочется, но я стараюсь. Ем овощи, фрукты, мясо, рыбу. Мороженое — очень редко. 

В команде мы с девочками дружим. На соревнованиях можем соперничать, но в жизни мы дружим. 

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Мирославе Петуховой 10 лет, больше половины своей жизни девочка — в художественной гимнастике. На занятия Мирославу привела мама по ее просьбе — девочке давно нравился этот вид спорта.

— Увидела соревнования по телевизору и сказала маме, что хочу вот так же! Первые дни мне было страшно, и я помню, что даже чуть-чуть плакала. Но сейчас все хорошо, и растяжка — уже не страшно. В зале я провожу по четыре часа каждый будний день, иногда еще тренировки ставят на субботу. 

Медалей у меня очень много, я их не считаю. Самая ценная? Наверное, со всероссийских соревнований, которые проходили в Пензе. Там я завоевала сразу все медали: и золото, и серебро, и бронзу. 

Очень нравится гимнастка Лала Крамаренко, как она крутит повороты. Мой любимый предмет — обруч, он мне всегда легко давался.

В художественной гимнастике я хочу добиться высот, а затем пойти работать тренером в «Династию». 

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8-летняя Вика Фролова занимается художественной гимнастикой с трех лет, девочка выступает по первому юношескому разряду. 

— Это самый красивый вид спорта. Мне нравится соревноваться с другими девочками. Чтобы быть легкой, высоко прыгать, я не ем картошку, макароны, сладости, пироги, чипсы, не пью газировку. Это тяжело (смеется). Но иногда можно съесть одну конфетку. 

Больше всего я люблю выступать с лентой и скакалкой. У меня очень много медалей, есть и золотые. На всероссийских соревнованиях в Пензе выиграла серебро. 

Я хочу заниматься гимнастикой где-то лет двадцать, а может, и больше. А потом стану тренером! 

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Результаты спортсменок Тульской области

Групповые упражнения


3-й юношеский разряд:
1-е место «Галатея», ЦХГ «Династия»,
2-е место «Манго», СШ «Металлург».

2-й юношеский разряд:
1-е место «Цефей», ЦХГ «Династия»,
2-е место «Джем», СШ «Металлург».
 

1-й юношеский разряд:
1-е место «Персей», ЦХГ «Династия».

3-й спортивный разряд:
1-е место «Колибри», СШ «Триумф»,
3-е место «Лайм», СШ «Металлург».
 

2-й спортивный разряд:
1-е место «Эридан», ЦХГ «Династия»,
2-е место «Лаванда», СШ «Триумф».

1-й спортивный разряд:
1-е место «Антарес», ЦХГ «Династия»,
2-е место «Кристал», СШ «Триумф».

КМС:
1-е место «Каллиста», СШ «Триумф»,
3-е место «Андромеда», ЦХГ «Династия».

МС:
1-е место «Династия», ЦХГ «Династия».

 

Индивидуальная программа


3-й юношеский разряд:
2-е место Бобкова Алиса, ЦХГ «Династия»,
3-е место Мальцева Александра.

2-й юношеский разряд:
1-е место Маликова Полина, ЦХГ «Династия»,
2-е место Степенная Вероника, ЦХГ «Династия»,
3-е место Мойс Диана, ЦХГ «Династия».

1-й юношеский разряд:
1-е место Бредис Анна, ЦХГ «Династия»,
2-е место Фролова Виктория, ЦХГ «Династия».

3-й спортивный разряд:
2-е место Скрипка Мария, ЦХГ «Династия»,
3-е место Гагауз Каролина, СШ «Триумф».

2-й спортивный разряд:
1-е место Петухова Мирослава, ЦХГ «Династия»,
3-е место Нехорошева Аделия, ЦХГ «Династия».

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