В ДТП на Восточном обводе пострадали водители и пассажир автобуса

Утром 21 мая пассажирский автобус маршрута № 3/4 Суворовское училище — пл. Победы наехал на стоящий легковой автомобиль.

В результате столкновения оба водителя получили травмы: одного из них госпитализировали. Как уточнили в Госавтоинспекции, пострадавшего пассажира автобуса отпустили после оказания медицинской помощи.

— Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги, а также организация перевозки пассажиров по указанному маршруту в соответствии с утвержденным графиком перевозок находятся на контроле прокуратуры города, — отметили в пресс-службе надзорного органа.