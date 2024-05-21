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В ДТП на Восточном обводе пострадали водители и пассажир автобуса

В ДТП на Восточном обводе пострадали водители и пассажир автобуса

Установление всех обстоятельств находится на контроле прокуратуры города.

Утром 21 мая пассажирский автобус маршрута № 3/4 Суворовское училище — пл. Победы наехал на стоящий легковой автомобиль.

В результате столкновения оба водителя получили травмы: одного из них госпитализировали. Как уточнили в Госавтоинспекции, пострадавшего пассажира автобуса отпустили после оказания медицинской помощи.

— Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги, а также организация перевозки пассажиров по указанному маршруту в соответствии с утвержденным графиком перевозок находятся на контроле прокуратуры города, — отметили в пресс-службе надзорного органа. 

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