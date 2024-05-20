В Туле прошел конкурс профмастерства среди студентов-медиков

Фото минздрава Тульской области.

Участники продемонстрировали свои знания и навыки в различных дисциплинах, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим.

В Туле состоялся первый межрегиональный конкурс профмастерства среди студентов-медиков. В состязаниях, которые прошли в Комсомольском парке, приняли участие более 260 студентов медицинских колледжей и вузов областной столицы, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани.

Ребята продемонстрировали свои знания и навыки в различных дисциплинах, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим. Участники команд должны были оценить состояние «пациента», верно определить диагноз, продемонстрировать технику выполнения медицинских манипуляций. Работу участников оценивали врачи, представители регионального минздрава, преподаватели Медицинского института ТулГУ.

Первое и второе места заняли команды студентов Медицинского института ТулГУ, на третьем месте — представители Рязанского государственного медицинского университета.

Соревнования прошли по инициативе регионального Центра медицины катастроф и были приурочены к 115-летию тульской службы скорой медицинской помощи.