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Связующая Вероника Архипова присоединится к волейбольной «Тулице»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Связующая Вероника Архипова присоединится к волейбольной «Тулице»

Прошлый сезон спортсменка провела в нижегородской «Спарте».

«Тулицу» пополнила связующая Вероника Архипова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вероника Архипова родилась 29 августа 2001 года. Имеет звание кандидата в мастера спорта. 

Клубная карьера:

  •  Молодёжная команда «Динамо» (Москва) — 2016-2018;
  • «ЮЗГУ-Атом» — 2018-2019;
  • «Луч» — 2019-2020;
  • «Тюмень-ТюмГУ» — 2020-2021;
  • «Спарта» — 2021-2024;
  • с 2024 года— «Тулица».

Достижения:

  • чемпионка Европы U18;
  • бронзовый призёр чемпионата мира U18;
  • чемпионка русско-китайских игр;
  • бронзовый призёр молодёжных Олимпийских игр;
  • бронзовый призёр молодёжной лиги России;
  • чемпионка первенства России по старшему возрасту среди спортивных школ;
  • серебряный призёр чемпионата Европы U19;
  • бронзовый призёр чемпионата мира U20.

Была признана лучше связующей на финалах первенства России среди девушек в 2017 г. и в 2018 г. Лучшая связующая на IV летней Спартакиаде молодёжи России в 2018 г.

Хобби спортсменки: рисование и медиасфера.

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