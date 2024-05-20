Связующая Вероника Архипова присоединится к волейбольной «Тулице»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулицу» пополнила связующая Вероника Архипова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вероника Архипова родилась 29 августа 2001 года. Имеет звание кандидата в мастера спорта.



Клубная карьера:

Молодёжная команда «Динамо» (Москва) — 2016-2018;

«ЮЗГУ-Атом» — 2018-2019;

«Луч» — 2019-2020;

«Тюмень-ТюмГУ» — 2020-2021;

«Спарта» — 2021-2024;

с 2024 года— «Тулица».

Достижения:

чемпионка Европы U18;

бронзовый призёр чемпионата мира U18;

чемпионка русско-китайских игр;

бронзовый призёр молодёжных Олимпийских игр;

бронзовый призёр молодёжной лиги России;

чемпионка первенства России по старшему возрасту среди спортивных школ;

серебряный призёр чемпионата Европы U19;

бронзовый призёр чемпионата мира U20.

Была признана лучше связующей на финалах первенства России среди девушек в 2017 г. и в 2018 г. Лучшая связующая на IV летней Спартакиаде молодёжи России в 2018 г.



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