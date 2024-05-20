Связующая Вероника Архипова присоединится к волейбольной «Тулице»

«Тулицу» пополнила связующая Вероника Архипова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вероника Архипова родилась 29 августа 2001 года. Имеет звание кандидата в мастера спорта.
Клубная карьера:
- Молодёжная команда «Динамо» (Москва) — 2016-2018;
- «ЮЗГУ-Атом» — 2018-2019;
- «Луч» — 2019-2020;
- «Тюмень-ТюмГУ» — 2020-2021;
- «Спарта» — 2021-2024;
- с 2024 года— «Тулица».
Достижения:
- чемпионка Европы U18;
- бронзовый призёр чемпионата мира U18;
- чемпионка русско-китайских игр;
- бронзовый призёр молодёжных Олимпийских игр;
- бронзовый призёр молодёжной лиги России;
- чемпионка первенства России по старшему возрасту среди спортивных школ;
- серебряный призёр чемпионата Европы U19;
- бронзовый призёр чемпионата мира U20.
Была признана лучше связующей на финалах первенства России среди девушек в 2017 г. и в 2018 г. Лучшая связующая на IV летней Спартакиаде молодёжи России в 2018 г.
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