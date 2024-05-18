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В Тульской области производитель искусственно увеличил срок годности сливочного масла
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik.

В Тульской области производитель искусственно увеличил срок годности сливочного масла

Это является нарушением требований Технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС.

В апреле специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора проверили работу предприятия ООО «Маслово село», зарегистрированного в Ясногорском районе.

Выяснилось, что незадолго до проверки на предприятии был искусственно увеличен срок годности произведённого сливочного масла. При этом фактически готовая партия продукции отсутствовала.

Это не соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

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Россельхознадзорсливочное маслонарушение законодательства
Место
Тульская областьЯсногорский район

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