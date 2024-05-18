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В апреле тульских росгвардейцев больше 300 раз поднимали по тревоге
Фото: 71.rosguard.gov.ru

В апреле тульских росгвардейцев больше 300 раз поднимали по тревоге

Региональное Управление ведомства поделилось статистикой за последний месяц.

Сотрудники вневедомственной охраны тульского Управления Росгвардии в апреле осуществили около 400 выездов. Более 300 из них – на объекты, с которых поступил сигнал «тревога».

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы выезжали более 70 раз. Они пресекли больше 20 административных правонарушений и задержали мужчину, находящегося в розыске.

По данным пресс-службы ведомства, благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников, краж на охраняемых объектах не допущено.

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