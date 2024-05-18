Тулу посетил министр транспорта РФ: какие крупные дорожные проекты реализуют в регионе?

Фото пресс-службы правительства Тульской области

18 мая состоялся визит министра транспорта РФ Романа Старовойта в Тульскую область. Встреча прошла на участке капитального ремонта моста через р. Волоть на трассе М-2 «Крым». Вот какие темы обсудили чиновники.

Ремонт регионального участка трассы М-2 и уширения его до четырех полос. Роман Старовойт поручил проработать вопрос выделения дополнительного финансирования для завершения работ в этом году.

Въезд в Тулу через «Красные ворота» — так называемое «бутылочное горлышко». Сейчас завершается проектирование туннеля под железной дорогой на этом участке. Министр транспорта РФ поручил рассмотреть возможность реализации этого проекта за счет федерального финансирования.

Потребность Тульской области в новом транспорте. Дмитрий Миляев подчеркнул, что в последние годы парк общественного транспорта масштабно обновился: с привлечением средств федерального бюджета было закуплено 246 автобусов и 17 трамваев. Однако потребность в новом транспорте остается: с учетом срока эксплуатации до 2030 года она составляет 1800 единиц. Роман Старовойт поддержал решение и дальше развивать автобусное сообщение, электрический транспорт и пригородные железнодорожные перевозки: «Отдельно поддерживаю решение туляков сохранить трамвайную сеть. Мы будем всячески оказывать поддержку региону для дальнейшего развития этого вида транспорта».

Правительство Тульской области совместно с Минтрансом России прорабатывает вопрос реконструкции дороги Тула-Новомосковск, реконструкцию части Калужского шоссе и строительство третьей очереди Восточного обхода в Туле. Дмитрий Миляев подчеркнул, что без участия федерального центра реализовать эти проекты невозможно: «Мы рассчитываем на вашу поддержку». Роман Старовойт поручил проработать вопрос финансирования региональных проектов.

Глава Росавтодора Роман Новиков отметил, что модернизация федеральных дорог ЦФО и, в частности, в Тульской области — одна из ключевых текущих задач ведомства.

До 2026 года трассу М-2 «Крым» расширят. Об этом сообщил Глава Росавтодора Роман Новиков. М-2 — основная транспортная артерия, связывающя Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и Белгородскую области. «Наша основная задача — это реализация проектов по капитальному ремонту с расширением проезжей части и разделением транспортных потоков барьерным ограждением. В наших планах до 2026 года расширить в общей сложности 42 км этой трассы. Из них два участка в Тульской области — 262 — 272 км и северный подъезд к Туле 0 — 7 км», — прокомментировал Новиков.

При этом, по словам руководителя Федерального дорожного агентства, уже реализованные на федеральной сети проекты дают положительные результаты — за четыре месяца 2024 года на федеральных дорогах ЦФО аварийность снизилась на 18%.