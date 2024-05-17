В воскресенье в Туле введут ограничения для транспорта

Это необходимо для обеспечения безопасности участников Всероссийского полумарафона «Забег.РФ»

С 00.00 до 14.00 будут запрещены остановка и стоянка, а с 8.00 до 14.00 – ограничено движение транспорта на следующих участках:

по ул. Первомайской (от ул. Ф. Энгельса до ул. Дм. Ульянова),

по ул. Дм. Ульянова (от ул. Первомайской до площади 50-й Армии),

по ул. Фрунзе (от ул. Первомайской до ул. Льва Толстого).

Несколько маршрутов общественного транспорта изменят схемы движения.

Автобус № 11: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-й проезд – ул. Карпова – ул. Кобзева – ул. Карпова – Октябрьский 29-й проезд – ул. Речная – ул. Судейского – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Оружейная.

Автобус № 12: ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе – ул. Индустриальная – ул. Каракозова – ул. Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Оружейная.

Автобус № 26: Скуратово (пос. Западный) – пос. Горняк – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкрн. Петровский.

Автобус № 38: завод Торгового оборудования – Ханинский пр-д – ул. Маршала Жукова – ул. Полюсная – ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) – ул. Тихмянова – ул. Чмутова – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Скуратовская – пр-д Энергетиков – ул. Центральная.

Автобус № 40: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе.

Автобус № 54: ул. Трудовая – ул. Советская – ул. Шоссейная – пр-т Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – пр-т Ленина – ул. Шоссейная – ул. Советская – ул. Трудовая.

Автобус № 58: ул. Оружейная – ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Судейского – ул. Речная – Октябрьский 29-ый проезд – ул. Карпова – Октябрьский 29-й проезд – ул. Речная – ул. Судейского – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Мира – ул. Болдина– ул. Макаренко – ул. Сурикова – ул. Оружейная.

Троллейбус № 4: пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50-й Армии.

Троллейбус № 5: пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская.