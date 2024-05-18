Пьяный алексинец до смерти избил знакомую и получил 8,5 лет колонии

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Доказательства, собранные алексинским следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

На новогодних праздниках 22-летний фигурант распивал спиртное со своей 27-летней знакомой. Они поссорились, мужчина жестоко избил потерпевшую, нанёс ей множество ударов по голове.

На следующий день несчастная скончалась от черепно-мозговой травмы и травматического отека головного мозга. Суд приговорил изверга к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам жертвы 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.