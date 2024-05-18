В месячнике чистоты поучаствовали более 105 тысяч туляков

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

18 мая в регионе прошёл второй в этом году общеобластной субботник.

Первая масштабная уборка прошла 20 апреля. В двух субботниках приняли участие более 105 тысяч человек. Было собрано около 3500 тонн мусора, посажено порядка 4000 саженцев, расчищено более 15 км береговых линий, задействовано свыше 2000 единиц техники.

В субботниках участвовали жители, сотрудники органов исполнительной власти и муниципальных образований, студенты и сотрудники вузов, трудовые коллективы.

В рамках субботников прошли: Всероссийская акция «Вода России», Международная акция «Сад памяти», экологический проект «Без покрышек 71», экологическая программа «Школа утилизации: электроника», Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», экологический субботник «Зеленая Весна».