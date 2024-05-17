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На выходных в Туле отключат несколько светофоров
Фото из архива Myslo

На выходных в Туле отключат несколько светофоров

Об этом сообщает телеграм-канал «Compas_71 Едем по Туле».

Из-за плановых ремонтных и профилактических работ в оружейной столице отключат ряд светофорных объектов.

Список отключений на субботу, 18 мая:

  • с 8.30 до 9.30 – пр. Ленина/ул. Скуратовская,
  • с 10.30 до 12.00 – Новомосковское шоссе, д. 58-А,
  • с 13.00 до 14.00 – Новомосковское шоссе/ул. Сиреневая,
  • с 14.45 до 15.15 – ул. Ф. Энгельса/ул. Жаворонкова.

Список отключений на воскресенье, 19 мая:

  • с 9.30 до 10.30 – ул. Дм. Ульянова/ул. Демонстрации,
  • с 11.00 до 12.00 – ул. Болдина/ул. Зои Космодемьянской,
  • с 13.00 до 15.00 – ул. Л. Толстого/ул. Свободы,
  • с 15.30 до 16.45 – пр-т Ленина/ул. Болдина.

Водителям следует быть особенно осторожными на этих перекрестках и учитывать требования дорожных знаков.

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сегодня, в 18:28 0
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