На выходных в Туле отключат несколько светофоров

Из-за плановых ремонтных и профилактических работ в оружейной столице отключат ряд светофорных объектов.

Список отключений на субботу, 18 мая:

Список отключений на воскресенье, 19 мая:

Водителям следует быть особенно осторожными на этих перекрестках и учитывать требования дорожных знаков.