Конечную остановку маршрутов № 5, № 51 и № 56 перенесут на ул. Восточную

Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по транспорту.

С 27 мая изменятся маршруты регулярных перевозок № 5, № 51, № 56 в мкр. Левобережном.

В частности, запланирован перенос конечной остановки с ул. Защитников Тулы, на новое место, рядом с домом № 39 по ул. Восточной.