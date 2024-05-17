  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Конечную остановку маршрутов № 5, № 51 и № 56 перенесут на ул. Восточную - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Конечную остановку маршрутов № 5, № 51 и № 56 перенесут на ул. Восточную

Конечную остановку маршрутов № 5, № 51 и № 56 перенесут на ул. Восточную

Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по транспорту.

С 27 мая изменятся маршруты регулярных перевозок № 5, № 51, № 56 в мкр. Левобережном.

В частности, запланирован перенос конечной остановки с ул. Защитников Тулы, на новое место, рядом с домом № 39 по ул. Восточной.

Screenshot_1.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:10 0
Другие статьи по темам
Событие
перенос конечной остановки
Место
Левобережный

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы туляков
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы туляков
На выходных в Туле отключат несколько светофоров
На выходных в Туле отключат несколько светофоров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.