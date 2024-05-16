  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За неделю клещи укусили 149 туляков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За неделю клещи укусили 149 туляков
Изображение ru.freepik.com.

За неделю клещи укусили 149 туляков

Всего с начала сезона зарегистрировано 396 случаев присасывания клещей у жителей Тульской области, в том числе 84 укушенных – дети.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 149 человек (из них 22 — дети). Об этом сообщает Роспотребнадзор. Чаще всего клещи цепляются к людям на придомовых территориях (36,9%), на дачах (30,1%), при посещении лесов (8,1%) и других территорий (24,9%).

За период мониторинга исследовано 525 клещей, снятых с людей, и 83 клеща из объектов окружающей среды. 

9,9% из них оказались инфицированы боррелиями, 3,0% — анаплазмой, 0,7% — эрлихиями.

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидные обработки проведены на территории 172,520 га (в том числе на территории летних оздоровительных учреждений — 70,973 га).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
клещи
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Екатерина Тимошкова покидает волейбольный клуб «Тулица»
Екатерина Тимошкова покидает волейбольный клуб «Тулица»
Собутыльники украли у жительницы Болохово телевизор
Собутыльники украли у жительницы Болохово телевизор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.