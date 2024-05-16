За неделю клещи укусили 149 туляков

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Всего с начала сезона зарегистрировано 396 случаев присасывания клещей у жителей Тульской области, в том числе 84 укушенных – дети.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 149 человек (из них 22 — дети). Об этом сообщает Роспотребнадзор. Чаще всего клещи цепляются к людям на придомовых территориях (36,9%), на дачах (30,1%), при посещении лесов (8,1%) и других территорий (24,9%).

За период мониторинга исследовано 525 клещей, снятых с людей, и 83 клеща из объектов окружающей среды.

9,9% из них оказались инфицированы боррелиями, 3,0% — анаплазмой, 0,7% — эрлихиями.

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидные обработки проведены на территории 172,520 га (в том числе на территории летних оздоровительных учреждений — 70,973 га).