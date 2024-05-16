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Собутыльники украли у жительницы Болохово телевизор

Собутыльники украли у жительницы Болохово телевизор

И цифровую приставку.

В Болохово сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина заявила, что распивала алкоголь в компании знакомых, а когда гости ушли, из квартиры таинственным образом исчезли телевизор и цифровая приставка.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности собутыльников потерпевшей — 28-летней женщины, 41-летнего и 31-летнего мужчин. Они сознались в содеянном, похищенное возвращено владелице. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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