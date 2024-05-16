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Екатерина Тимошкова покидает волейбольный клуб «Тулица»

Екатерина Тимошкова покидает волейбольный клуб «Тулица»

Волейболистка прощается с клубом после четырёх сезонов.

Доигровщица «Тулицы» Екатерина Тимошкова приняла решение покинуть клуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

— Катя провела 4 замечательных сезона в нашей команде. Мы хотим тебе сказать большое спасибо за то время, которое ты была в «Тулице», и желаем удачи в дальнейшей карьере!

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Здесь Екатерина Тимошкова получает звание мастера спорта.

Напомним, что уже четыре волейболистки «Тулицы» покинули команду в межсезонье: так, например, ушедшая Ольга Юрьева также провела в команде четыре сезона. В волейбольный клуб вернулась диагональная Жанна Синкевич.

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