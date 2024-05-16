В День семей в Тульском перинатальном центре торжественно выписали новорожденных

Фото минздрава по Тульской области.

В семьях, которые 15 мая приняли участие в торжественной выписке, родились девочки.

В Международный день семей в перинатальном центре прошла торжественная выписка новорожденных. В семьях, которые сегодня приняли участие в торжественной выписке, родились девочки. У Анны и Филиппа родился первенец. Дочку назвали Арина. У Светланы и Александра родился третий ребенок. Дочке дали имя Кира.

15 мая главный врач перинатального центра Сергей Рыбников поздравил с рождением дочерей тульские семьи. Он вручил счастливым родителям свидетельства о рождении и знаки «Родившемуся на Тульской земле». Главный врач отметил, что в новом корпусе успешно практикуются семейно-ориентированные технологии — партнерские роды, роды с доулой.

«Пациенток могут посещать родственники. Мама находится с малышом, если он получает лечение в отделении патологии для новорожденных. Родители могут посещать новорожденного в отделении реанимации и интенсивной терапии», — рассказал Сергей Рыбников.

В этом году в перинатальном центре родились 2950 малышей: 1578 мальчиков и 1372 девочки. Среди них 8 двоен.