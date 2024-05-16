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В Тульской области разыскивают дедушку в старой форме МЧС

В Тульской области разыскивают дедушку в старой форме МЧС

68-летний Вячеслав Иванович Петухов может находиться на территории нашего региона.

Отряд «Поиск71» объявил розыск Вячеслава Петухова, который пропал 13 мая 2024 года. Пенсионер проживает в Орловской области, но ушел в неизвестном направлении и может появиться в Тульской области.

Мужчина может быть дезориентирован и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы тёмные с сединой, глаза серые. Проблемы с речью.

Одет в старую поношенную форму МЧС.

Всем, кто видел Вячеслава Ивановича, просьба срочно сообщить по телефону диспетчера 8 902 900-26-15 или службу ЕДДС 112 или в полицию 102.
 

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