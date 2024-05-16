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Отец Алексея Дюмина: «То, что я пожелал сыну, сбылось!»

Отец Алексея Дюмина: «То, что я пожелал сыну, сбылось!»

На торжественном представлении врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева замечен отец бывшего главы региона Геннадий Дюмин.

— Да, я действительно сказал [сыну] в свое время, что самое главное — чтобы люди зауважали и полюбили. Но любовь и уважение не даются просто так, — сказал Геннадий Дюмин. — Алексею удалось заслужить искреннее уважение. Я следил и за соцсетями, и за его делами… И то, что я пожелал, оно сбылось!

 

Когда Алексей Дюмин только пришел в Тульскую область, отец действительно желал ему именно народной любви и уважения. Вот его слова из эксклюзивного интервью Myslo:

 — Да, я знаю, что он уже сообщил о решении идти на выборы. Самое главное для человека в должности губернатора — чтобы его уважали и, не побоюсь этого слова, полюбили люди. Я сыну так и сказал. Если взялся за дело — сделай всё хорошее, что можешь. Для тех, кто живет тут, в регионе, кем руководишь, с кем работаешь. Мы читаем все отклики о нем в интернете. Конечно, всякие бывают. Но на самом деле не это важно. Главное, чтобы внутри было твердое убеждение: «Я все делаю правильно, я хочу и могу это делать». Да, возможны ошибки. И все-таки повторю: душа и сердце должны быть открыты людям. Желаю и ему, и тулякам — чтобы всем вам было хорошо!

Полный текст интервью читайте здесь.

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