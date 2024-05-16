Влюбленные из Тулы сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

В реалити-шоу «Четыре свадьбы» невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Тулы — 26-летняя Анастасия и 38-летний Алексей. Анастасия — психолог и в прошлом работник автосалона, а ее жених занимается продажей автомобилей. Влюбленные познакомились на работе в автосалоне. Молодые воспитывают полуторагодовалого ребенка.

Ребята устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 600 тысяч рублей. Фишка торжества — пицца вместо каравая.

Ради победы в шоу Анастасии и Алексею предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба — лучшая. Удастся ли влюбленным из Тулы победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть 16 мая в 19.00 на телеканале «Пятница!». 16+