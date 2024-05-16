В Донском мужчина выкинул сожительницу из окна

Суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 42-летнего мужчину.

Установлено, что 21 января 2023 года ранее судимый за преступление против личности мужчина умышленно вытолкнул в открытое окно свою сожительницу. От полученных повреждений 26-летняя потерпевшая скончалась больнице.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.