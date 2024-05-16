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«Вы никуда от меня не денетесь, и я от вас тоже»: Алексей Дюмин прослезился, прощаясь с Тулой
Фото Алексея Пирязева.

«Вы никуда от меня не денетесь, и я от вас тоже»: Алексей Дюмин прослезился, прощаясь с Тулой

Экс-губернатор признался, что Тула и Тульская область — навсегда в его сердце. Зал аплодировал Дюмину стоя.

16 мая в Доме Дворянского собрания проходит торжественное представление врио губернатора Тульской области. На собрание приехал и бывший губернатор Алексей Дюмин.

Он вышел на сцену и произнес трогательную речь:

«Тула и Тульская область стали звучать по-другому. Впереди большая работа, но мы с вами выбрали правильный путь, определили ключевые задачи и шаг за шагом, поэтапно при поддержке Президента России их решали».

Дюмин благодарил всю команду за работу и просил прощения за использование «непарламентских выражений». 

«Успехов, побед, и славься, Тульская земля!» — сказал Дюмин.

Экс-губернатор обещал помогать нашему региону на новой должности: «Вы никуда от меня не денетесь, и я от вас тоже». 

Говоря, что Тула — буквально его семья, он прослезился. Ему потребовалась пауза, чтобы возобновить речь.

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«Аллергия», — отшутился Дюмин, вытирая глаза.

Зал проводил его, аплодируя стоя.

 

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Алексею Дюмину вручили знак отличия, он стал почётным гражданином Тульской области. Такое звание ему присвоили за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией и Тульской областью, высокий личный авторитет, большой вклад в социально-экономическое развитие Тульской области. 

 

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