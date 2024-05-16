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Житель Новомосковска требует более 100 тысяч рублей за некачественную мебель
Фото пресс-службы судебной системы Тульской области.

Житель Новомосковска требует более 100 тысяч рублей за некачественную мебель

В интересах истца в суде действует Роспотребнадзор.

4 апреля 2023 года туляк купил у ИП Щекочихиной кухонный гарнитур стоимостью 111 000 рублей. В середине июня работник ИП собрал гарнитур. Стоимость услуги составила 16 650 рублей. Но после установки мебели заказчик обнаружил сколы, потертости, царапины на фасаде кухни и вздутие столешницы. ИП Щекочихина устранять недостатки отказалась.

Истец просит взыскать с ответчика стоимость мебели - 111 000 руб., стоимость услуги по сборке - 16 650 руб., неустойку за просрочку возврата денежных средств на день вынесения решения суда, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя и компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

Для проверки наличии недостатков в кухонном гарнитуре назначена судебная экспертиза.

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