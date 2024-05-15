В Туле определили победителей конкурса детского рисунка «Семейное счастье»

Конкурс детских рисунков «Семейное счастье» проходил в Туле с 26 апреля по 8 мая. Его организовало министерство труда и социальной защиты Тульской области при поддержке Музея-заповедника имени В. Д. Поленова, ассоциации «Женщины бизнеса», Комитета по семейному предпринимательству ТТПП и Тульского областного колледжа культуры и искусства.

Две недели юные таланты со всего региона присылали свои работы на семейную тематику. Конкурсантов оказалось более 150, а победителей – всего 15. Их определило строгое жюри – руководители минтруда, многодетные семьи, Наталья Поленова – эксперт по русской живописи конца XIX — начала XX века, директор музея-заповедника В.Д.Поленова.

Лучших назвали в нескольких номинациях: 7 - 10 лет, 11 - 13 лет и 14 – 17 лет. Отдельно конкурировали между собой учащиеся школ искусств до 17 лет включительно.

15 мая в Центре семейной истории прошло торжественное награждение победителей конкурса. Поздравить победителей пришла Наталия Зыкова, заместитель министра – директор департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области:

– Символично, что награждение мы проводим в День семьи. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Здесь мы растем, обретаем то, что потом помогает нам в жизни и в воспитании своих собственных детей. Семья – это наш тыл, в который всегда приятно вернуться.

Приятно, что сегодня конкурсанты приехали вместе с родителями. Спасибо вам всем за участие! Выбрать победителей было очень непросто, все работы были достойны занять место лучших.

Пятнадцать ребят из Новомосковска, Тулы, Богородицкого, Каменского, Кимовского, Киреевского и Плавского районов получили памятные подарки и дипломы.

Полина Чистякова, 14 лет, Новомосковск:

– Мне очень хотелось показать, что такое семейное счастье в моем понимании. Я нарисовала море, пляж, себя, маму и папу. Мы любим путешествовать, можно сказать, что это наша семейная традиция. Часто приезжаем на прогулку в Тулу, любим ходить в Центральный парк. Нам счастливы проводить время вместе!

Специальным призом конкурса – сертификатом на семейную фотосессию награждены:

Марина Устинова, 11 лет (г. Новомосковск);

Елизавета Лежнина, 7 лет (Кимовский район);

Максим Поляничев, 9 лет (Плавский район).

Максим Поляничев, 9 лет, Плавский район:

– Я часто участвую в самых разных конкурсах. В художественной студии не занимаюсь, но рисовать очень люблю, поэтому решил попробовать свои силы. На конкурс я отправил нашу совместную работу с мамой, она мне помогала. Мы вообще проводим много времени вместе, путешествуем, проводим семейные праздники вместе. А скоро у нас будет фотосессия!

Конкурс детских рисунков – это только одно из большого числа семейных мероприятий, которые проходят в регионе в Год семьи.

Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области:

– 2024 год объявлен Президентом Годом семьи. В Тульской области ежегодно регистрируется более 9девяти тысяч новых молодых семей и почти столько же рождается детей. Правительством региона оказывается большая поддержка для повышения статуса института семьи, социальной поддержки материнства, отцовства и детства. Мы находимся в постоянном контакте с семьями и совершенствуем меры поддержки с учетом их потребностей и пожеланий.

В отчете главы областного правительства Вячеслава Федорищева был отмечен широкий спектр поддержки семей. Сейчас мерами социальной поддержки в регионе пользуются порядка 59 тысяч семей. На поддержку семей с детьми в 2023 году направлено более 7 млрд рублей.