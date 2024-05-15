Издевательства над подростком в Щекино: все участники инцидента установлены

Кадр из видео

Ситуация будет рассмотрена комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Ирина Кузнецова отреагировала на видеоролик, в котором мальчик ел брошенные на землю семечки.

Детский омбудсмен уточняет, что все участники инцидента установлены. Принуждения со стороны старших ребят по отношению к младшему не было, однако «сам факт, запечатленный на видео, повергает в шоковое состояние»:

– С детьми уже проведены серьезные беседы в присутствии их родителей и педагогов, дети взяты на сопровождение образовательными организациями, разработан план индивидуально-профилактической работы, – уточняет Ирина Кузнецова. – Материалы проверки будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.