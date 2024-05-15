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Команда тульского Центра беспилотных систем выступила в финале «Кибердрома-2024»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Команда тульского Центра беспилотных систем выступила в финале «Кибердрома-2024»

Соревнования прошли в индустриальном парке «Руднево» в Московской области. В них приняли участие 10 команд.

Проект реализуется при поддержке Минпромторга России и призван подготовить квалифицированных специалистов по БПЛА для промышленных предприятий. В составе тульской команды Центра беспилотных систем (ЦБС) – молодые специалисты, студенты технологического колледжа и учащиеся «Кванториума».

Туляки продемонстрировали лучший результат прохождения конкурсных испытаний по сборке дронов и их программированию в рамках выполнения полетного задания.

Заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Максим Синявский уточнил, что по инициативе Алексея Дюмина в регионе создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, резидентом которого является ЦБС.

 – Развитие отрасли беспилотных авиасистем, применение передовых технологий невозможно без подготовки кадров.  Тульская область – один из пилотных регионов проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Участие в соревнованиях всероссийского уровня повышает профессиональные компетенции и укрепляет репутацию, – сказал замминистра.

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