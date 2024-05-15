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Какие дома Тулы останутся без света 16 мая

Какие дома Тулы останутся без света 16 мая

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Революции, 4,
  • ул. Союзная, 6-а,
  • пер. Черниховский, 4, 10,
  • ул. Советская, 7,
  • ул. Металлистов, 15,
  • ул. Ф. Энгельса, 56, 58,
  • ул. Первомайская, 13 к. 17, 13 к. 6, 13 к. 20,
  • ул. Староникитская, 73-а,
  • ул. Колетвинова, 27-31 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 56-70 (чётн.), 37-61 (нечётн.), 1, 17, 23, 30, 52, 70-а, 73,
  • ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 26-42 (чётн.), 30-а, 35-а, 37-а, 38-а,
  • пос. Скуратово: пос. Угольный: ул. Кирпичная, 36-а, 38, 39-а, 40, 42, 43,
  • СНТ «Шахтёрский»,
  • пос. Трудовой, 145-148, 150-186, 140.

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