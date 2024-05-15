Какие дома Тулы останутся без света 16 мая

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Революции, 4,
- ул. Союзная, 6-а,
- пер. Черниховский, 4, 10,
- ул. Советская, 7,
- ул. Металлистов, 15,
- ул. Ф. Энгельса, 56, 58,
- ул. Первомайская, 13 к. 17, 13 к. 6, 13 к. 20,
- ул. Староникитская, 73-а,
- ул. Колетвинова, 27-31 (нечётн.),
- ул. Пионерская, 56-70 (чётн.), 37-61 (нечётн.), 1, 17, 23, 30, 52, 70-а, 73,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 26-42 (чётн.), 30-а, 35-а, 37-а, 38-а,
- пос. Скуратово: пос. Угольный: ул. Кирпичная, 36-а, 38, 39-а, 40, 42, 43,
- СНТ «Шахтёрский»,
- пос. Трудовой, 145-148, 150-186, 140.